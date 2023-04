168 cm vs. 173 cm. Kušej a Zafeiris se ukázali jako rozdíloví „trpaslíci“

Christos Zafeiris (173 cm)

věk: 20 let

klub: Slavia Praha

zápasy v lize 2022/23: 7

góly a asistence: 1+2

iSport Index v 26. kole: 8. místo

Když se napříč fotbalem skloňuje Zafeirisovo jméno, hovoří se o nadstandardní kvalitě. Stejně se tak stalo i včera. Suverénně nejlepší slávista byl neustále v pohybu a výborně se zapojoval po ztrátě míče. „Nejlepší hráč zápasu. Bylo evidentní, zejména, v posledních soubojích, že bohužel mlel z posledního. Měl toho hodně. Jak ho znám, tak dnes naběhal přes dvanáct kilometrů. Úctyhodný výkon za dva dny, co naběhal, a hlavně s jakou aktivitou hraje,“ chválil Nora trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Mladá Boleslav - Slavia: Zafeiris po neskutečném sólu dorazil z úhlu do sítě, 1:1! Video se připravuje ...

Sebevědomý mladík vytvořil několik slibných akcí a blýsknul se zejména v té gólové. Nejdříve patičkou našel Oscara, který ho vyslal do úniku, pláchnul Kubistovi a s trochou štěstí se Zafeiris dokázal z ostrého úhlu prosadit. Nor si tak připsal svou první branku v červenobílém dresu. Ani Zafeiris ale nedokázal před derby proti nyní vedoucí Spartě odvrátit čtvrtou po sobě jdoucí venkovní ztrátu.

Zimní posila „sešívaných“ se prozatím ukazuje ve velmi dobrém světle. Je až neuvěřitelné, kam sahá jeho akční rádius. Usilovný záložník se znamenitou kopací technikou chce neustále hrát dopředu a vytvářet herní příležitosti pro své spoluhráče. Nebojí se zakončit a perfektně distribuuje rohové kopy pro jeho kolegy. Přestože mu je teprve dvacet let je velmi sebevědomý. Jistá podobnost se Stanciem? Ano, sám Trpišovský o tom mluví. Více ZDE>>>

Vasil Kušej (168 cm)

věk: 22 let

klub: Mladá Boleslav

zápasy v lize 2022/23: 10

góly a asistence: 3+0

iSport Index v 26. kole: 17. místo

Nejvýraznějším Kušejovým momentem v nedělním duelu mezi Boleslaví a Slavií (1:1) byla úvodní branka, díky níž výrazně dopomohl k zisku důležitého bodu. Ladrovu přihrávku převzal výborným prvním dotekem do volného prostoru, odskočil si od bránícího Kačaraby a svojí slabší levačkou zakončil zpoza šestnáctky absolutně nechytatelně pro brankáře Koláře.

„Je to určitě moje slabší noha, ale trenéři říkají, když je možnost, střílejte. Prostě jsem to zkusil a padl z toho takový gól. Už se mi to stalo jednou v Líšni s Prostějovem, a teď podruhé proti Slavii, no tak… trošku rozdíl,“ usmívá se střelec úvodní branky.

Ve druhém poločase nebyl tak často ve hře, pohybově byl však velmi aktivní. Poctivě presoval a ukázal jeho nevyčerpatelný fyzický fond. V 70. minutě došlo k přímému střetu Kušeje a Zafeirise. Středočeský buldok se výborně uvolnil a nasadil Norovi housle. Zaslouženě byl zvolen nejlepším hráčem zápasu.

Dvaadvacetiletý křídelník vlétl do ligy jako uragán. Byl v hledáčku několika ligových klubů, ale nakonec se z Prostějova v zimě stěhoval do Mladé Boleslavi. V deseti zápasech si stihl na střelecké konto připsat tři branky. Svojí agresivitou připomíná buldoka, průbojný hráč s výbornými rychlostními předpoklady, se zapracoval do základní sestavy Středočechů takřka okamžitě.

Pochválit se musí jeho pozoruhodný ofenzivní apetit. Zejména proti Hradci odehrál povedené utkání. Sám rozhodl o výhře 1:0. Přesto mohl přidat ještě několik branek, samostatnými úniky trápil obranu „votroků.“ Odchovanec Ústí nad Labem působil v Drážďanech. Do prvního týmu se však neprobojoval. První starty v profesionálním fotbale sbíral v druhé lize v Rakousku a Česku.