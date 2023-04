Šmicer: Derby vidím na remízu. Čvančara ať si váží, že je ve Spartě

Derby přichází pro Slavii v nejhorší dobu, Sparta skočila na první místo v tabulce a roli favorita vzala na sebe. Vladimír Šmicer ale věří, že sešívané by takhle rozdané karty mohly nakonec nakopnout. . „Ten pocit, že jedou spíš překvapit, může slávistům pomoct. Všichni čekají, že dostaneme trojku. Já to nečekám,“ píše legenda z Edenu v komentáři pro deník Sport a web iSport.cz. Jak tipuje výsledek a co vzkazuje Tomáši Čvančarovi, který vzbudil rozruch svou reakcí na střídání proti Pardubicím?