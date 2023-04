Facka v derby byla pro Spartu spása. A slávistický Kuchta byl lepší

Derby č. 305, zápas prvního s druhým, nejdůležitější střet pražských „S“ od roku 2008. Ostře sledovaný sobotní duel napoví o titulových ambicích obou týmů mnohé, jeho příběh se ale začal psát už v říjnu 2022, kdy Slavia v Edenu zdemolovala svého rivala 4:0. „Tahle facka byla pro Spartu do určité míry spása,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jan Vacek ve speciálním díle pořadu Podry & Vacíno. „Otevřelo jim to oči. Právě po derby Sparta překopala rozestavení a způsob hry a trefila se do toho víc, než se dalo čekat. Byl to poslední soutěžní zápas, který tým zatím prohrál. Pro Priskeho to byl impulz,“ dodává.