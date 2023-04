Úkoly pro Siegla a Šmicera před derby: Můžu říct Tecla? Na pivo s Kuchtou

Video se připravuje ... Již brzy vypukne derby Sparta v. Slavie s pořadovým číslem 305, na letenskou tribunu zavítali i bývalí hráči Horst Siegl a Vladimír Šmicer, aby zhodnotili současnou formu obou týmů. Od moderátora Martina Vaita dostali zajímavé úkoly. Jak si s nimi poradili? To se dozvíte ve videu.

ÚKOL Č. 1: Vybrat hráče z kádru rivala do svého týmu Na zpočátku těžkou otázku nakonec oba fotbalisté přece jen našli odpověď. „Nechci říct, že máme ty nejlepší hráče, pokaždé nám v útoku hraje někdo jiný, ale vlastně máme jednoho hráče ve Spartě, který byl i u nás a docela mu to šlo. Rozuměl by, co po něm trenér chce, a myslím si, že by nejrychleji zapadl. Jan Kuchta," okomentoval se smíchem Šmicer a ukázal na hráče, který ve Slavii působil. „Mám říct Standu Tecla?" zareagoval vzápětí Siegl a nerozpakoval se vybrat hned dva hráče: „Když nám vezmete útočníka, řeknu, že se mi líbí Schranz a Lingr." Avšak nakonec svou volbu ještě poupravil a ukázal na Petra Ševčíka. „Ačkoliv po příchodu Kairinena se našla tvář, špílmachr, který tomu dá řád a myšlenku vedle běhavého Sadílka. Myslím, že takhle to funguje." Máte 30 vteřin a předveďte se! Jak si bývalí rivalové pražských "S" poradili s otázkami?

ÚKOL Č. 2: Označit nejlepšího hráče svého týmu „Za mě by to byl Haraslín, pokud hodnotíme jarní zápasy,“ zmínil Siegl šestadvacetiletého slovenského záložníka. A když dostal stejnou otázku Vladimír Šmicer? „Myslím, že nám pomohl Holeš, jak se vrátil po zranění a je znát ve hře. Mohl bych říct i Petera Olayinku, který hrál na jaře dobře. Neřekl bych, že máme vyloženě jednoho hráče, který by hodně nad všemi vyčníval.“ Peter Olayinka míří na disciplinární komisi • Foto Pavel Mazáč / Sport

ÚKOL Č. 3: Který hráč z minulosti by klubu pomohl nyní? „Já měl kvalitních spoluhráčů tolik, že bych musel říct úplně všechny. Ale když jednoho, vyberu Martin Frýdka staršího, protože měl skvělou myšlenku a fotbalovost,“ zvolil mezi svými dřívějšími spoluhráči Horst Siegl. Šmicer jmenoval Karla Poborského, který působil na pozici pravého záložníka a se kterým v sezoně 1995/96 vyhrál titul za Slavii. „Myslím, že Slavia na pravé straně teď takové křídlo nemá. On byl rychlý, kreativní, technický, dal spoustu gólů. Takže by se mi teď do Slavie líbil on.“ Tato volba samozřejmě nezůstala bez poznámek, neboť Karel Poborský poté přešel právě do Sparty. Karel Poborský v dresu pražské Slavie • Foto Pavel Lebeda (Sport)

ÚKOL Č. 4: Říct, který přestup k rivalovi mrzel nejvíc Na odpověď Vladimíra Šmicera navedl předchozí úkol. „Nejvíc mě to mrzelo právě u Karla Poborského, protože jsem viděl, že je výborný fotbalista a nám by pomohl, ale vybral si po návratu z ciziny Spartu. Bylo to jeho rozhodnutí a ve Slavii byl jen rok.“ Jako překvapivý přestup označil rozhodnutí Františka Straky jít po hráčském i trenérském angažmá ve Spartě trénovat do Edenu. A co na druhé straně? „Nejvíc mě to mrzelo u trenéra Václava Ježka, to byl zarytý sparťan tělem i duší a potom odešel za mecenášem Korbelem do Slavie. Ale takový je život,“ bere to už teď sportovně Siegl. A co Stanciu? „Ten vás musí mrzet, protože u nás hrál snad ještě lépe než u vás,“ zareagoval Šmicer. Stanislav Vlček v rozhovoru s Františkem Strakou • Foto Jaroslav Legner (Sport)

ÚKOL Č. 5: Okomentovat největší slabiny svého týmu „Myslím, že úplně nějaká slabina v týmu není. Možná je otázka pravého halfbeka, kde se točí Wiesner s Mejdrem a není to tam úplně vyřešené. Jinak všechno šlape, systém na tři stopery, máme zkušené hráče a dobrého gólmana,“ zhodnotil Siegl. O hráčích Sparty se chtěl bavit i Šmicer: „Největší slabinu vidím právě v rozestavení 3-5-2, protože když se krajní beci dostanou pod tlak, dělají chyby a myslím, že toho využijeme.“ A jak zhodnotil slabé stránky Slavie? „Těch je tam víc. Pořád to není úplně vyladěné, točíme útočníky a nemáme vyladěnou středovou řadu.“ Taktika v derby: Válka to nebude. Trumf pro Slavii v záloze, Sparta je údernější Video se připravuje ...

ÚKOL Č. 6: Říct, se kterým hráčem z týmu by šli na pivo „No tak samozřejmě s celým týmem, je hloupé jmenovat jen jednoho. Ale tak dobře, asi s útočníky, k nim bych měl nejblíž, takže s Kuchtou a Čvančarou,“ odpověděl pod tlakem „Sigi“. „To já bych šel s těmi zkušenějšími, staršími hráči. Chodím do kabiny a když jsem dělal asistenta, tak už tam byli Bořil, Masopust, Kolář v brance… Ty jsem zažil a vždycky je rád vidím, pozdravíme se po zápasech a několikrát jsem s nimi i na pivu byl. Myslím, že jsou dost podobní jako my, když jsme byli mladí, taky si to užívají,“ měl hned jasno Šmicer. Jan Kuchta se raduje ze své trefy na Baníku • Foto Michal Beránek (Sport)

ÚKOL Č. 7: Tipnout, kdo vyhraje titul Sieg nezaváhal: „Co jiného můžu říct na letenském stadionu, než že přeju Spartě? Doufám, že se toho zhostí, a když těžké zápasy zvládne, tak ten titul mít bude." Šmicer působil v prognózách opatrněji. „Nejsem tak optimistický, jako jsem byl na začátku sezony. Nečekal jsem, že to bude takhle vyrovnané. Teď je to hodně otevřené. Momentálně jako slávista věřím, že to uhrajeme, ale ještě zbývá dost zápasů. Věřím, že jsme ještě neukázali všechno, co umíme." Kairinen je výborná „šestka", doménou Zafeirise jsou skryté přihrávky, říká Páník