Fotbalové přestupy ONLINE: Schicka doplní pětinásobný vítěz LM. Podpisy v Plzni i Dukle
Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 26. srpna 2025
Leverkusenu se podařilo zlákat zvučnou posilu – pětinásobného vítěze Ligy mistrů! Tým kolem českého snajpra Patrika Schicka doplní Lucas Vázquez. Španělský krajní univerzál přišel jako volný hráč a s klubem podepsal dvouletou smlouvu. V červenci skončil v Realu Madrid, který mu neprodloužil kontrakt.
Daniel Kozma po dvou měsících znovu prodloužil smlouvu s Duklou Praha. Střední obránce nebo záložník dnes v den svých 30. narozenin podepsal kontrakt do roku 2028. Kozma v červnu prodloužil pouze na tuto sezonu, nyní se dočkal dlouhodobého kontraktu. „Musím upřímně říct, že jsem nečekal, že by mi Dukla nabídla smlouvu na další tři roky. Je to pro mě známka, že jsem pro klub platný, a to je pro mě zásadní,“ řekl Kozma.
Nováčka italské ligy Sassuolo posílil záložník Nemanja Matič. Sedmatřicetiletý srbský fotbalista s „Neroverdi“ podepsal roční smlouvu. Matič do Sassuola zamířil jen krátce poté, co se dohodl na předčasném ukončení kontraktu v Lyonu, kde působil od loňského ledna. V Serii A se představí podruhé, v ročníku 2022/23 nastupoval za AS Řím.
U přesunu Ladislava Krejčího z Girony do Wolverhamptonu už se údajně ladí poslední detaily. Informace deníku Sport a webu iSport potvrzují zahraniční zprávy, že by ještě v úterý měl projít lékařskou prohlídkou a měly by se tak dořešit všechny formální náležitosti.
Uznávaný novinář David Ornstein ze serveru The Athletic pak přišel se zprávou, že český obránce oficiálně přijde zatím na hostování za 7 milionů eur. V případě, že Krejčí nastoupí k určitému počtu utkání, automaticky se pak hostování změní na povinný odkup za dalších 23 milionů eur.
Wolves ovšem údajně plánují klauzuli využít tak jako tak, takže oba kluby transakci vnímají jako trvalý přestup už nyní. Součástí dohody jsou i bonusy a procenta z případného dalšího prodeje ve prospěch Girony. Bývalý hráč Sparty či Zbrojovky by měl ve Wolverhamptonu podepsat smlouvu do roku 2030 a stane se pátým letním nákupem „Vlků“. V součtu všech plateb by se pak měl stát vůbec nejdražším nákupem na post stopera v historii klubu.
Člen širšího kádru české reprezentace a nejlepší gólman minulé sezony fotbalové ligy Martin Jedlička prodloužil s Viktorií Plzeň smlouvu do roku 2028.
V letní pauze druholigový Artis Brno intenzivně hledal vhodnou posilu na pravý kraj obrany. Nenašel ji, ale po trhu se dívá dál. Počítal s nástupem Ukrajince Jegora Macenka (23) z polského Slasku Wroclaw, ovšem ten těsně před podpisem smlouvy žádal navýšení platu o 33% procent. „Je to neprofesionální. Takhle s námi nikdo zacházet nebude,“ prohlásil natvrdo generální manažer Petr Kuba pro iSport. Více čtěte ZDE>>>
Christos Zafeiris oficiálně přestoupil ze Slavie do PAOKu Soluň. Podzim ještě odehraje v rámci hostování v Edenu, do Řecka se přesune v lednu. „Jeho rozhodnutí hrát od ledna doma v Řecku respektuji a je dobře, že je nyní v nastavení tady odvést maximum práce. Když se pak podíváte na jeho řeč těla a výkon proti Pardubicím, nemám o tom sebemenších pochyb,“ uvedl pro klubový web trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.
Velký přestup Ladislava Krejčího je údajně na spadnutí. Podle známého fotbalového insidera Fabrizia Romana je dohoda o jeho odchodu z Girony do Wolverhamptonu definitivně uzavřena. Anglický klub zaplatí za českého stopera více než 30 milionů eur, což z něj udělá třetího nejdražšího českého fotbalistu v historii.
Krejčí už zároveň má mít zelenou k tomu, aby odcestoval do Anglie. Následovat bude zdravotní prohlídka, po níž by měl být přestup oficiálně potvrzen. Bývalý kapitán Sparty se tak po jediném roce ve Španělsku přesune na Ostrovy a stane se čtvrtým Čechem v Premier League, kde momentálně působí také Tomáš Souček (West Ham), Antonín Kinský (Tottenham) a Václav Hladký (Burnley).
Pondělním příletem Christose Zafeirise do Soluně zřejmě definitivně skončila dlouhá přestupová sága plná zvratů. Nyní se k ní vrátil i předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, který v podcastu Livesport Daily popsal jednání PAOKu i nastavení hráče. „Za mě používá PAOK prostředky v rozporu s fotbalovými pravidly UEFA,“ řekl o nabídce, která zamotala záložníkovi hlavu. Zároveň potvrdil informace webu iSport.cz v předmětu zájmu o Erika Prekopa. Co dalšího řekl (nejen) o dění na přestupovém trhu? Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 25. srpna 2025
Nedělní zprávy se oficiálně potvrdily - Ermal Krasniqi opouští Spartu a míří do Legie Varšava. Kosovský křídelník bude v Polsku na hostování do konce sezony, součástí dohody je i opce na přestup.
West Ham řeší výsledkovou krizi, fanoušci volají po posilách, ale na stole jsou stále i odchody z klubu. Jak informoval novinář Guardianu Jacob Steinberg, klub se nebrání odchodu argentinského středopolaře Guida Rodrígueze. Zajímavější info ale doplnil o českém reprezentantovi Tomáši Součkovi. Na záložníka měla přijít nabídka z Evertonu, kterou měli „Kladiváři“ odmítnout.
Christos Zafeiris dle očekávání přicestoval do Soluně, aby formálně dokončil přestup do PAOKu. Příjezd reprezentačního záložníka byl vysoce sledovaný. Hráče, který by měl v soutěžním zápase obléct černobílý dres až v zimě, přivítaly na letišti davy zpívajících fanoušků, které čekaly na hvězdnou posilu několik hodin. Zhruba ve 14:45 hodin českého času se mladík na letišti objevil, ihned byl zavalen davy novinářů i fanoušků, rozdal pár úsměvů a rychle se prorval do přichystaného automobilu. Následovat bude přesun na zdravotní prohlídku a podpis smlouvy. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 24. srpna 2025
Tenhle příběh ještě u konce není. PAOK v neděli vyhrál doma nad AEL Larissou 1:0, jeho kouč Razvan Lucescu pak na tiskové konferenci promluvil o Christosi Zafeirisovi, který by měl v pondělí odpoledne do Soluně přiletět zkompletovat svůj transfer ze Slavie.„Je to důležitý přírůstek. Skvělý tah z marketingového hlediska. Hráč národního týmu, mladý, dynamický, box-to-box, s velmi dobrým profilem pro tým,“ chválil rumunský trenér řeckého středopolaře, který o přestup již několik týdnů eminentně stojí. Vítězné utkání sledovali osobně přímo ze stadionu Zafeirisovi rodiče, přijali pozvání klubu.
Blíží se další odchod ze Sparty. Křídelní hráč Ermal Krasniqi chyběl v nominaci na nedělní utkání proti Dukle Praha (3:2). Podle polských médií jedná o odchodu na hostování do Legie Varšava, součástí dohody by měla být opce na trvalý přestup. „Ano, vypadá to tak, že je blízko k tomu, že odejde jinam,“ odpověděl trenér Brian Priske na tiskové konferenci na přímý dotaz deníku Sport.
Druholigové Ústí nad Labem rozšířilo svůj kádr o dvě zahraniční akvizice. Belgický útočník Franck Idumbo, bývalý mládežnický reprezentant a odchovanec Gentu, dorazil z Lovaně, kde v juniorském týmu nastřílel 23 gólů v 53 zápasech. Jeho starší bratr Stanis hraje za Sevillu. Seydil Toure, jenž má díky české matce a senegalskému otci občanství obou zemí, prošel akademií Charltonu. Skautské oddělení Severočechů zároveň posiluje někdejší hráč Žižkova, Jihlavy či Dunajské Stredy Lukáš Bodeček.
Angličan Jonathan Rowe našel po nuceném konci v Marseille nové angažmá v Boloni. Reprezentační útočník do 21 let si musel hledat nové působiště poté, co ho vedení Olympique kvůli potyčce v šatně se spoluhráčem umístilo tento týden na přestupní listinu. Na odchodu z Marseille je i druhý aktér bitky Adrien Rabiot.
Na vidinu evropských pohárů se v létě snažila Sigma Olomouc nalákat lídra Teplic Daniela Trubače. Následně se o Trubače začal zajímat Baník, jak už dříve uvedl iSport. Přestože by Ostravští museli pořádně sáhnout do pokladničky, trenér Severočechů Zdenko Frťala skutečně zájem Baníku o jeho oporu potvrdil.
Jeden z konkurentů Patrika Schicka Victor Boniface nakonec z Leverkusenu neodejde na hostování do AC Milán. Podle informací časopisu Kicker italský fotbalový klub odstoupil od dohody po zdravotních testech. Boniface měl v minulosti dvakrát natržené zkřížené vazy a zástupcům Milána se zřejmě stav jeho kolena nelíbil.
Spartu by podle polských médií měl opustit kosovský křídelník Ermal Krasniqi, který má namířeno do Legie Varšava. Podle novináře Konrada Fersztera už v Polsku absolvuje zdravotní prohlídku. Šestadvacetiletý fotbalista přišel na Letnou loni v létě, v Chance Lize má bilanci 4+3, do základní sestavy Pražanů se ale natrvalo nikdy neprosadil.
Míchel, trenér Girony, se vyjádřil na tiskové konferenci před ligovým utkáním proti Villarrealu k možnému odchodu Ladislava Krejčího, o kterého se zajímá anglický Wolverhampton. „Přestupový trh je stále otevřený. Proto hráč, který je dnes s námi, může být zítra pryč. To jsou pravidla, kterými se musíme řídit,“ řekl španělský kouč. „Je v pořádku a trénoval normálně. Vnímám situaci, že máme šest, sedm hráčů, kteří by mohli odejít. Musíme počkat, uvidíme, jak bude vypadat kádr po konci přestupového období. Moje starost je teď Villarreal,“ citoval Míchela španělský server Marca.