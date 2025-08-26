Krejčího přestup do Anglie na spadnutí: zatím jen hostování. Na kolik si má přijít Sparta?
Poslední detaily už se údajně ladí u přesunu Ladislava Krejčího z Girony do Wolverhamptonu. Informace deníku Sport a webu iSport potvrzují zahraniční zprávy, že by ještě v úterý měl projít lékařskou prohlídkou a spolu s ní dořešit i všechny formální náležitosti. Nakonec by se do Anglie měl oficiálně stěhovat jen na hostování.
Přestup českého stopera do Premier League je na spadnutí. Dohodu mezi kluby v průběhu úterý potvrdila řada zahraničních zdrojů. Uznávaný novinář David Ornstein ze serveru The Athletic pak přišel se zprávou, že český obránce oficiálně přijde do Wolverhamptonu zatím jen na hostování za 7 milionů eur. Součástí smlouvy mí být i dohoda, že v případě, že Krejčí nastoupí k určitému počtu utkání, se pak krátká štace automaticky přemění na povinný odkup za dalších 23 milionů eur.
Wolves ovšem údajně plánují klauzuli využít tak jako tak, takže oba kluby transakci vnímají jako trvalý přestup už nyní. Dohoda obsahuje také bonusy a procenta z případného dalšího prodeje ve prospěch Girony.
Mimochodem, již z tohoto transferu Krejčího by měla benefitovat také Sparta. Součástí obchodu mezi pražským klubem a Gironou, který se uskutečnil teprve minulé léto, byly vedle osmi milionů eur také bonusy a procenta ze zisku z dalšího přestupu. Jejich výše se však u různých zdrojů liší.
Bývalý hráč Sparty či Zbrojovky by tak nyní měl ve Wolverhamptonu podepsat smlouvu do roku 2030 a stane se pátým letním nákupem „vlků“. V součtu všech plateb pak bude vůbec nejdražším nákupem na post stopera v historii klubu.
Částka přesahující 30 milionů eur z něj učiní zároveň také třetího nejdražšího českého fotbalistu v historii. Vyšší sumy dříve zaplatily pouze Juventus za Pavla Nedvěda a AS Řím za Patrika Schicka.
Od posledního k předposlednímu
Po naprosto tragickém vstupu do sezony z pohledu Girony, která obě první utkání prohrála vysokým rozdílem a nachází se na poslední pozice ligové tabulky s nulou bodů a skóre 1:8, tak změnu prostředí Krejčí pravděpodobně uvítá.
A lépe se možná bude dýchat i španělskému celku. Ne snad, že by si nevážil Krejčího cenných služeb. Za rok v červenobílém týmu si vydobyl silnou pozici v sestavě a Katalánci by si ho jistě rádi nechali, jenže neustálé přestupové spekulace jsou (minimálně podle vyjádření trenéra) jednou z hlavních příčin špatného startu nového ročníku.
„Vypadá to, že čekáme, až se uzavře přestupový trh, abychom začali hrát. Jsem velmi zklamaný. Když hráči myslí na odchody a věci mimo hřiště, nesoustředí se pak na sto procent a celé mužstvo tím nasákne,“ rozčiloval se po hrozivém debaklu 0:5 na půdě Villarrealu.
Wolverhampton na tom na startu nového ročníku však není o mnoho lépe. Po dvou kolech stejně jako Girona stále čeká na první body a v tabulce se nachází v sestupovém pásmu, i když díky lepšímu skóre jen na předposlední příčce.
Rozezlení fanoušci oranžového celku z předměstí Birminghamu tak špatné defenzivní představení Krejčího a jeho spoluhráčů v úvodních kolech komentovali zprávami jako: „Ten k nám zapadne perfektně!“ Vedle vtipných narážek ale většina komentuje příchod českého stopera pozitivně.
Stejný názor má i bývalý hráč Liverpoolu a expert deníku Sport a webu iSport Vladimír Šmicer: „Neřekl bych, že by na to Krejčí neměl. Hraje za národní tým, vyzkoušel si Ligu mistrů a obstál ve španělské lize. Nemusí se bát, že by na to nestačil. Když za něj klub zaplatí takové peníze, moc dobře ví, koho a co kupuje.“
Dokáže se Krejčí prosadit v nejsledovanější lize světa?
