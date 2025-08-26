Předplatné

Další miliardář v lize, odvrátí Pražák sestup Pardubic? Cissé a Isife jako Haškovy trefy

Už to není událost desetiletí, miliardáři do ligových celků míří v poslední době prakticky co tři měsíce. To ale neznamená, že jde vstup Karla Pražáka do fotbalových Pardubic přehlížet, zvlášť když deklaroval okamžité posílení kádru. „Spoustu lidí ho od Pardubic odrazovala s tím, že to nebude jednoduché,“ vypráví redaktor Michal Kvasnica v pořadu Liga naruby ZOOM. Společně s kolegou Bartolomějem Černíkem probírají, jak budou nové Pardubice vypadat, jak by mohly posílit a proč nedopadla spolupráce s americkou společností Blue Crow. Řeč padne i na zahraniční posily Dukly či MOL Cup.

Co ještě v pořadu zazní:

  • Utnou Pardubice spolupráci se Slavií?

  • Jaké posty tým Davida Střihavky pálí?

  • V jakých datech zaujali Samuel Isife a Namory Cissé z Dukly?

  • Kdo je naopak za očekáváním?

  • A na jaký prvoligový celek může v MOL Cupu padnout černý petr?

Kompletní díl nového ZOOMu sledujte na liganaruby.cz či v sekci Premium na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta651013:616
2Slavia642012:414
3Zlín64119:513
4Jablonec63307:312
5Plzeň632114:611
6Olomouc63124:310
7Karviná63038:79
8Liberec62138:97
9Bohemians52033:76
10Hr. Králové61237:105
11Dukla61235:85
12Slovácko61234:75
13Ostrava41124:44
14Ml. Boleslav511310:164
15Teplice51045:93
16Pardubice50145:141
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

