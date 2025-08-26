Priske v Lotyšsku: Evropský fotbal zvyšuje hodnotu hráčů. Co Panák a Zelený?
PŘÍMO Z LOTYŠSKA | Třetí kolo, třetí postsovětská země. Po Kazachstánu a Arménii dorazila Sparta po úterním poledni do Lotyšska, kde se s místním Riga FC poměří v play off Konferenční ligy. Do středečního střetu půjde a s náskokem 2:0 vytvořeným v domácím utkání na Letné. „Určitě očekávám potíže,“ jako vždy vyznal respekt soupeři trenér Brian Priske, když mluvil na předzápasové tiskové konferenci.
Je zajímavé, že poznáváte další kulturu, další zemi?
„Upřímně, to je jedna z pozitivních věcí na fotbale, že jedeme na místa, kam bychom možná jinak nejeli. Nejsem si jistý, že jsem byl někdy dřív v Arménii, takže to byla dobrá zkušenost. Mluvili jsme s trenérem, setkali jsme se s jeho štábem, tím nasbíráme novou inspiraci. Jsem vděčný za každý evropský výjezd.“
V Kazachstánu i Arménii nebyly jednoduché podmínky. Co nyní v Rize?
„Právě teď neprší, nesvítí slunce, není pětatřicet stupňů. Vypadá to, že podmínky pro fotbal jsou dobré. Byl jsem na hřišti, a to je ve velmi slušném stavu. Ale jak jsem řekl v Kazachstánu i Arménii, neexistují žádné výmluvy pro špatný výkony. Nemůžeme ovlivnit výsledek, ale výkon ano. Pro nás všechny je důležité, abychom se dostali do Evropy. Jsme připraveni.“
Platí to také pro Filipa Panáka s Jaroslavem Zeleným? Vracejí se po zranění.
„Nemyslím si, že budou moci odehrát celý zápas. Jsou tady, aby nám pomohli. Jestli nastoupí od začátku, na to si musíte počkat.“
Potkala vás svalová zranění. Řešili jste možné společné příčiny?
„Samozřejmě, na všechno jsme se podívali - na tréninky, na zápasy, které jsme odehráli. Je to těžké. Jediné, co mohu říct, je, že fotbal si vždy vybírá nějakou daň. Chcete vyhrát, a to vás něco stojí. Nyní nás čeká zápas číslo dvanáct v sezoně, což není vůči hráčům úplně fér, ale oni musí vždy podat výkon, snažit se, aby utkání zvládli. Věděli jsme, že třeba Ševínský tlačí své tělo na hranici možností, což byl možná důvod zranění.“
Co s tím?
„Nikdy nevíte, kdy vás to dožene. Všichni kluci jsou v kondici, my je sledujeme, mluvíme s nimi, staráme se o ně dvacet čtyři hodin denně. Jsou v kontaktu s lékařským i kondičním týmem. Ale je jasné, že tlačíme kluky mentálně i fyzicky na hranici.“
Posledních devět utkání jste vyhráli. V jakém jste rozpoložení?
„Kluci za posledních šest týdnů opravdu makali, nabrali tempo i sebevědomí. Jsme na dobré cestě, ale ještě jsme nedošli tam, kam chceme. Vítězství pomáhá, je to nejlepší lék, který urychlí proces vytváření vítězného týmu i mentality, ale pořád můžeme některé věci vylepšit. Kluci však trénují tvrdě, jsou soustředění například, když sledujeme videa. Je to jejich zásluha, kde jsme. Bez ohledu na výsledek v Rize chceme další výhry.“
Jste v Lotyšsku, čeká vás složitá odveta?
„Bude to další těžký zápas. Dobrý soupeř, individuální kvalita, vysoká intenzita hry, proto očekávám potíže. Ale zároveň doufám, že jsme se my, hráči i realizační tým, poučili z prvního zápasu více než protivník. Viděli jsme, že fotbal umí, hrají v rychlosti. Měli volný víkend, seděli doma a pravděpodobně z gauče sledovali náš zápas. Bude to těžké.“
Překvapila vás Riga v prvním utkání?
„Pocítili jsme jejich kvalitu. Pokud jsme je plně nerespektovali, teď je to jinak. Byla to velká bitva, až gól Albina Rrahmaniho z poslední minuty nám přinesl dobrý výsledek. Musíme to dotáhnout do konce, i když víme, že to nebude snadné.“
Je pro vás postup do ligové fáze Konferenční ligy zásadní?
„Evropský fotbal je pro klub důležitý, a to i finančně. Víme, že peníze nejsou tak velké jako v Lize mistrů v minulé sezoně a pravděpodobně ani jako v Evropské lize, v níž jsme hráli předtím. Ale Konferenční liga je skvělá soutěž, také hráči se chtějí ukázat na této scéně. Je to dobré i pro jejich hodnotu.“