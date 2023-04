Experti předpovídají derby: Udeří letka Sparty. Co Zafeiris a kam s Holešem?

TÉMA: Zafeiris x Sadílek

1. Má Zafeiris nastoupit v derby s ohledem na častou rotaci Slavie?

2. Je Sadílek hráč, co dokáže eliminovat Zafeirisovy přednosti?

Václav Kotal, trenér

1. ANO, ale…

„Je otázka, s čím Slavia na Spartu jede. Je pro ni důležité hrát na výhru, remíza na Letné pro ni zas tolik neřeší. Pokud Slavia prohraje, bude to mít velmi složité, dohnat náskok pěti bodů bude problém i v nadstavbě. Pokud tedy do derby zvolí ofenzivní taktiku, takový hráč by měl nastoupit od začátku.“

2. Sparta nezvolí osobní bránění

„Defenzivního záložníka hraje ve Spartě uprostřed spíš Kairinen, i když také chodí dost dopředu. V prostoru před stopery s ním může být i Sadílek, to je otázka rozestavení. Ale Sparta nezvolí osobní bránění, ani to tak nehraje, chce se prosadit vlastním způsobem hry, což se jim na jaře daří, teď vyhráli deset zápasů po sobě.“

Stanislav Levý, trenér

1.ANO

„Je otázka, v jakém zdravotním stavu je mužstvo Slavie. Kdo bude nebo nebude k dispozici. Po výkonu, co předvedl v Boleslavi, nemluví nic proti tomu, aby nastoupil znovu. O základ si určitě řekl. Ale jak říká trenér Jindra Trpišovský, že záleží na typologii zápasu, také podle toho se o sestavě rozhoduje.“

2. Půjde o týmovou spolupráci

„Nebude to o jednom hráči, kdo bude na koho hrát. Ohromnou výhodou Lukáše Sadílka, kterého jsem v minulosti trénoval na Slovácku, je, že je výborně kondičně připravený. Každý protihráč to s ním má těžké, spousty toho oběhá. Ale bude to spíš o týmové spolupráci.“

Vladimír Šmicer, legendární záložník

1. ANO

„Mně se líbí. Je to mladý kluk, a co vím, tak je dobrý i charakterově. Chce pracovat a na hřišti to je vidět. Běhá, nabízí se, maká. Umí vymyslet dobré věci dopředu, překvapit. Pro mě to je hráč, který může hrát a Slavii pomoct. Nevím, jak je na tom Ševčík, ale mně by se líbil.“

2. Velkou roli může hrát chytrost

„Byl by to mezi nimi zajímavý souboj. Velkou roli by hrála chytrost. Ani Sadílek není jenom terminátor – dobře čte hru, má techniku. Není tak přímočarý, to je Zafeiris víc. Myslím, že Zafeiris by si uměl najít jednu dvě možnosti, jak na Sadílka vyzrát, ale platí to i obráceně. I když hraješ dobře, stejně tě může soupeř během těch devadesáti minut překvapit.“

Kairinen je výborná „šestka“, doménou Zafeirise jsou skryté přihrávky, říká Páník Video se připravuje ...

TÉMA: Útok Sparty vs. obrana Slavie

1. Dokáží Kuchta s Čvančarou najít recept na současnou obranu Slavie?

2. Jak byste složil stopery Slavie?

Václav Kotal, trenér

1. ANO

„Mohli by se prosadit. Hrají spolu dobře, Čvanči chodí z pravé strany dovnitř a vytváří prostor pro Wiesnerovy náběhy, Sparta to má dobře nastavené a vychází jí to. Oba jsou emotivní, motivaci budou mít vysokou. Kuchta má vyhrocené situace a těžké zápasy rád, věřím, že trenér dokáže oba ukočírovat, aby neudělali problém, všichni vědí, o co hrají.“

2. Holeš je platnější záložník

„Slavia má dlouhodobě problém se složením celé obrany, někteří hráči jsou zranění, je tam velká fluktuace hráčů, to nepřispívá organizaci hry. Proti většině soupeřů musí kombinovat, zakládat útoky odzadu, to při velké rotaci je problém, než se vytvoří nějaké vazby. Holeš je univerzální a je to jeho výhoda i nevýhoda, za mě hrál pravého obránce. Na defenzivním záložníkovi je pro Slavii nejefektivnější.“

Stanislav Levý, trenér

1. Nesmí se nechat vyprovokovat

„Nejde jen o Kuchtu s Čvančarou, také Haraslín je ve výborné formě. Ale nebude to jen o nich, Sparta zahrává velmi dobře i standardky. Jeden z klíčů úspěchu bude, aby se hráči nenechali vyprovokovat a soustředili se na zápas. Na obou stranách, Slavia tam má také nějaké papírové čertíky.“

2. Potřebovali by dva Holeše

„Tomáš Holeš si na stoperu odehraje své, ale platnější je jako defenzivní záložník. Potřebovali by ho na šestce i na stoperu, to bohužel nejde. Záleží na tom, jaké hráče má Slavia k dispozici po zdravotní stránce. Půjde spíš o to, jak bude pracovat celá obrana, hlavně v zápasech venku, byť se hraje v Praze, se jí nedaří udržet čisté konto. Sparťanská ofenziva je momentálně v lize asi nejsilnější, na jakou může v lize narazit.“

Vladimír Šmicer, legendární záložník

1. ANO

„Myslím, že pro Slavii bude těžké udržet na Spartě nulu. Tím neříkám, že nemůže uspět. Jen to vidím tak, že taky bude muset skórovat. A když myslím, že Sparta dá gól, tak tihle dva k tomu mají nejblíž. Jeden z nich se podle mě trefí.“

2. Lehčí otázku, prosím

„Tahle otázka je nejtěžší. Lehčí by nebyla? My bychom potřebovali dva Holeše. Jednoho do zálohy a jednoho na stopera. Jenže je jenom jeden a ten ideálně patří do zálohy. Já fakt nevím. Vím hodně, ale tohle dilema fakt nechám na trenérech…“

Facka v derby byla pro Spartu spása. A slávistický Kuchta byl lepší Video se připravuje ...

TÉMA: zápas

1. Jak derby dopadne a proč?

2. Jak moc ovlivní výsledek zápasu boj o titul?

Václav Kotal, trenér

1. Sparta udělá pro titul všechno

„Věřím, že Sparta vyhraje. Pro titul udělá všechno, výhra v derby by byl první krok. Pokud se jí to povede, prakticky si pojistí první místo po základní části. V nadstavbě by hrála se Slavií i Plzní doma, to je vždycky výhoda. Ze tří týmů, Sparty, Slavie a Plzně, co připadají v úvahu v boji o titul, má nejlepší formu.“

2. Slavia může mít po prohře problém

„Případnou výhrou si Sparta vytvoří dostatečný náskok, neměla by jí ublížit ani případná ztráta doma proti Plzni. Na druhou stranu pokud Slavia prohraje, bude to mít velmi složité, dohnat náskok pěti bodů bude problém i v nadstavbě.“

Stanislav Levý, trenér

1. Sparta má lepší karty

„Indicie z poslední doby ukazují na to, že Sparta nabrala ohromné sebevědomí, zápasy, které nebyly výkonnostně optimální, dokázala zvládnout. Výsledky a výkony umocnila mentální sílu, to bude pro vývoj rozhodující. Derby nemá favorita, ale lepší karty má v ruce Sparta.“

2. Derby o titulu nerozhodne

„Oba týmy narazí do konce soutěže na těžké soupeře. Sparta jede na Slovácko, má doma Plzeň a pak jede do Liberce, Slavia má doma Bohemku, jede na Baník, a končí doma s Hradcem. Ať dopadne derby jakkoliv, o titulu ještě nerozhodne. Pokud ale Sparta zápas zvládne a dostane se před Slavii o pět bodů, pak to bude pro Slavii hodně těžké takovou ztrátu dohánět.“

Vladimír Šmicer, legendární záložník

1. Tipuji remízu

„Říkat, že nevěřím našim, nebudu. Bude to těžký. Ale kdo jiný než Slavia by teď měl dělat Spartě problémy? Musíme vidět sérii výher Sparty, její domácí prostředí i naše absence. Ale věřím, že neprohrajeme. Nebylo by to dobrý. Remíza.“

2. Pěkný polštářek pod zadek

„O titulu nerozhodne, ale pětibodový náskok Sparty by byl pěkný polštářek pod její zadek. Navíc desátá ligová výhra v řadě, navíc nad Slavií, by znamenala i velkou podporu pro její psychiku. To se pak těžko zastavuje. Slavia si pro ten titul musí jít, musí ukázat sílu. Není teď v klidu, ale nikdo jiný to za ni neudělá.“