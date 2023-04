Sigma chce hrát o Evropu. S Breitem pod hrotem. Jílek nemá námitek

Defenzivní pes Radim Breite jako podhrot. Také interesantní novinka v sestavě při absenci Antonína Růska vynáší Sigmě body. Tentokrát triumf 1:0 na hřišti slabého Zlína a upevnění pozice v první šestce. „Pro někoho to může být překvapivá věc, ale Radim mi říkal, že to v Liberci hrával. Není asi úplně gólový typ, ale pro mužstvo udělá obrovské množství práce. Proti jeho výkonu nemám námitek,“ prohlásil kouč Václav Jílek.

Absence několika ofenzivních hráčů vystrčily běhavého třiatřicátníka Breiteho skoro až na špici útoku. Jeho nové místo je nyní pod útočníkem Mojmírem Chytilem. „Je to i trošku vynucená věc. Chybí nám dost křídelních hráčů a čistý podhrot v podobě Tondy Růska,“ objasnil trenér.

„Hodil by se tam i Honza Navrátil, ale jsme bez Matouška, Přichystala, teď nebyl úplně připraven ani Vodháněl. Navíc chceme mít Pospu (Martina Pospíšila) i Denise (Ventúru) v trošku nižším postavení, abychom hráli víc od stoperů a měli tam vyšší nabídku a kvalitu,“ dodal Jílek, jenž byl spokojený s půlkou zápasu.

Sigma hned v 18. minutě využila zřetelnou herní převahu, po ztečované střele Ventúry zblízka uklidil balon pod břevno pravý bek Juraj Chvátal. Už předtím se trefil Jiří Sláma, ovšem jeho zásah neplatil kvůli těsnému ofsajdu. Soupeř byl dlouho úplně marný. „První poločas byl pod naší kontrolou. Hráli jsme to, co jsme chtěli. Dobře nám zafungovaly i standardky,“ líčil kouč vítězů.

Jenže po přestávce už to taková sláva nebyla. Do sebejistého projevu Hanáků se vkradla nervozita. „Přišla velká změna. V našem i pojetí Zlína. Velmi mu pomohl příchod mladého Slončíka i Fantiše. Byli rychlejší, aktivnější, pohybově nebezpečnější. Vstoupil do toho faktor strachu o výsledek,“ vnímal Jílek. „Mužstvo cítí, že jsme blízko našeho cíle, kterým je šestka, případně i boj o čtvrtou pozici. Hráči si jsou vědomi, že každé vítězství má obrovskou cenu a nechce o to přijít. Z toho pramení trošku svázanost.“

S tím víceméně souhlasil i jediný střelec Chvátal, jenž vstřelil druhý gól v ročníku. „Zlín už neměl co ztratit. Otevřel to, zjednodušil hru a chodil do rizika. I my se tomu musíme přizpůsobit a herní mapa jde trošku mimo. Musíme hlavně nabírat hráče nahoře,“ reagoval šestadvacetiletý slovenský obránce. „Samozřejmě pracuje i hlava. Obavy tam trošku jsou, nechcete ztratit vedení 1:0. Bavili jsme se o tom, že je potřeba v takovém zápase přidat druhou branku. Ale zvládli jsme to i tak a velmi nás posílí i nula vzadu.“

Přesto hosté těsný náskok udrželi. Ale minimálně jednou měli namále. „Didiba měl tisíciprocentní šanci,“ připomněl moment, kdy záložník netrefil na malém vápně volný balon. „S druhým poločasem spokojen nejsem. Máme kvalitu, abychom to dohráli líp. Je to pro nás varovný prst,“ shrnul trenér. „Prvním krokem je udělat šestku a pak se pobít o čtvrté místo. Je to lákadlo pro každého z nás. Všichni chceme zkusit Evropu. V každém zápase si za tím jdeme,“ ujistil Chvátal.