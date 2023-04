Expert Jirkal o derby: Víc se mi líbila Slavia. Chvála sudího i ofenzivy

Šest branek, fotbalový svátek na hřišti i v hledišti. Sobotní derby nabídlo mimořádně kvalitní podívanou, reklamu na FORTUNA:LIGU. Aktuálně nejlepší české týmy v zajímavém zápase berou po bodu za remízu 3:3. „Je to spravedlivé, ale při obrazu hry spíš ztratila Slavia,“ hodnotí pro deník Sport a iSport.cz expert Miroslav Jirkal. Zkušený kouč zmínil i to, jak výsledek ovlivní závěr ligy a pochválil výkon hlavního rozhodčího Dalibora Černého.

Pamatujete si takhle kvalitní derby?

„Je pravda, že hlavně v posledních letech šlo o boj s agresivitou na obou stranách. Tentokrát se oba týmy soustředily jenom na fotbal, prospělo to kvalitě hry. Ohromně se mi to líbilo. Byly tam tvrdé souboje, ale nedocházelo k žádnému zákeřnému dohrávání. Takový by měl být trend.“

Přispěla k tomu taktika zvolená oběma trenéry?

„Určitě. Přidal bych k tomu celkový styl hry. Zadáci na obou stranách od první půle dávali nahrávky dopředu, hráli kolmo k soupeřově bráně. To přispělo k rychlosti celé hry.“

Jaký tým se vám líbil víc?

„Líbila se mi Slavia. Vlétla velice dobře do utkání, snažila se napadat. Sparta toho v první půli moc neměla, pouze po standardkách a nějakém presinku a hlavně z levé strany. Po přestávce Slavia ovládla utkání vyšším postavením, hrála svou hru, i když jí chyběli dirigenti Ševčík nebo Zafeiris, těžila z útočné invence.“

Zvolila dobře sestavu? Prosadil se třeba Jurečka, který nemá pevné místo v základu.