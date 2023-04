Bílka trápí koncovka, tah Chorým nevyšel. Hrdina Tijani zářil štěstím

Remíza 3:3 v derby byla od pražských „S“ možná poslední velkorysou nabídkou v ročníku. Přiblížíš se k nám, královno Viktorie? Ne. Rozdíl dokonce o bod zase vzrostl, protože Plzeň selhala v Ostravě, kde podlehla 1:2. Zůstává třetí, ale nepříjemně se začínají dotírat Bohemians. „Teď už nekoukáme na to, co se děje před námi, ale jen na svůj výkon,“ přiznal kouč Michal Bílek. Baník je naopak po druhé výhře v euforii, konečně poskočil do klidnějšího středu tabulky.

Měli to v hlavách – a sympaticky to nezapírali. Sobotní výsledek na Letné musel Plzeň potěšit, vítězství v Ostravě by Západočechy katapultovalo na stále ještě hratelné tři body od Slavie a pět od Sparty. Do závěrečných tří kol by umazání dvou punktů bodlo, nadstavba by se vyhlížela o něco schůdněji.

Jenže plánovat si to můžete, jak chcete, když pak proti vám předvede nejlepší výkon v kariéře dvougólový Muhamed Tijani. K němu připočtěte bezchybného brankáře Jiřího Letáčka a pak taky ještě kopec smůly a žalostnou koncovku. A máte z toho výhru Baníku 2:1.

„Myslím, že jsme odehráli jedno z těch lepších utkání. Měli jsme třiadvacet střel, lepší držení míče, dobře jsme kombinovali... Ale prostě produktivita v celé jarní části dobrá není. V šancích, které si vytváříme, musíme být lepší a přesnější, protože pak nás to stojí výsledky,“ smutnil trenér Michal Bílek.

Střelce dvou branek z předchozího duelu s Jabloncem, Matěje Vydru, nechal Bílek opět jen na lavičce. A nutno dodat, že tah s Tomášem Chorým moc nevyšel. Urostlý hrot sice míče přitahoval, ale následně jen trefoval výborného Letáčka. Zmar v přímém přenosu.

A na druhé straně totální kontrast. Monstrum „Mo“, jak je přezdíván Nigerijec Tijani, konečně odšpuntoval střeleckou smůlu. Jednou zblízka po dorážce levačkou, po změně stran pak přesnou hlavou. Reprezentant Jindřich Staněk se natahoval marně, sedm tisíc fanoušků na vítkovických tribunách bouřilo, kompletní lavička na nového kanonýra naskákala s obrovskou radostí.

Afričan byl dojatý. „Můj nejlepší zápas v Česku, děkuju všem za důvěru a za to, jak mi zvyšovali sebevědomí. Doufal jsem, že tvrdá práce se vyplatí, je to úžasný pocit,“ líčil anglicky.

„Všichni jsme mu to přáli. Nedávno se na něj trošku svezla kritika po neproměněných šancích, ale hraje výborně,“ chválil ho kouč Slezanů Pavel Hapal. „Za odváděnou práci si takový zápas zasloužil, bohužel ho budu muset příště vyndat, protože dostal čtvrtou žlutou kartu,“ posteskl si.

To je ale snad jediné mrzení pro FCB z nedělního večera. Mohlo být sice ještě líp, kdyby Eneo Bitri po pěkném signálu ze standardky a Šehičově centru nestál v ofsajdu, ale za stavu 3:0 už by byl divák ochuzen o drama. Plzeňský kapitán Lukáš Hejda totiž čtvrt hodiny před koncem snížil.

„Ještě víc jsem zešedivěl, protože jsem věděl, že je to pořád ošidný výsledek,“ popisoval Hapal, jenž si mohl definitivně ulevit až po Sýkorově tyči. Bída Viktorie dokonána. Plzeň s Ostravou prohrála poprvé od srpna 2009!

Na Bazalech je teď veselo, z posledních tří kol vydolovali Hapalovi svěřenci sedm bodů. Progres přišel po reprezentační pauze a mohutných změnách v základní sestavě, zejména omlazovacích. Jedním ze symbolů je gólman Letáček. „Dobře se to poslouchá, ale do konce základní části ještě chceme nějaké body urvat,“ usmíval se spokojený host z Pardubic a nová noční můra soupeře.

„Je to pro nás hodně kruté, protože tohle utkání jsme měli vyhrát. Náš výkon byl dobrý, ale musíme se zaměřit na koncovku,“ uzavřel zklamaně Bílek.