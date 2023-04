Nový asistent je štístko, usmíval se Hapal. Uplatní Baník opci na Letáčka?

Tři poslední kola, sedm bodů. Dvě výhry, jen jeden inkasovaný gól. Baník se probouzí, vyšlápl si i na Plzeň, kterou porazil díky efektivitě, poctivosti, ale i štěstí. „Chválím mužstvo za to, jak zápas odjezdilo a odmakalo. Nechalo tam všechno a bylo odměněno třemi body. Jsem velice rád,“ pochvaloval si ostravský trenér Pavel Hapal, jehož týmu zařídil skok do klidnější prostřední skupiny dvougólový Nigerijec Muhamed Tijani.

Začněme u něj. Strašně se mi líbilo, jak celá lavička naskákala na Tijaniho, když šel slavit první branku. Vypadá to, že si získal důvěru nejen vaši, ale i spoluhráčů. Je to tak?

„V posledních utkáních hrál výborně, bohužel trošku se na něj svezla kritika za neproměněné šance. Měl jich hodně. Všichni jsme mu to přáli, ale přáli jsme to nám všem. (úsměv) Je to vždycky o celém mužstvu, ne o jednotlivcích. Za práci si to zasloužil.“

Věřil jste, že smůlu protrhne, když jste ho pořád nechával v základu?

„Věřil, akorát že teď ho budu muset vytáhnout, protože má čtvrtou žlutou kartu. Nevím, jestli zrovna tohle bylo za žlutou, protože mohl jít sám na bránu a nějak se střetl s protihráčem, ale to už neřeším... O mně to každopádně nebylo. Bylo to o jeho práci. On na tréninku dře, ale musí se s ním pořád pracovat na koncovce. Dneska vstřelil dvě branky, ale ještě pořád není úplně vybroušený. Na druhou stranu tady máme i Almásiho, který měl nějaké zdravotní problémy a už je připravený. Máme dva kvalitní útočníky.“

Připomínalo se, že jste Plzeň neporazili skoro čtrnáct let...

„Postřehl jsem, že se o tom psalo. Bylo to dlouho. Když jsem byl v Baníku poprvé, Plzeň jsme porazili. Myslím, že to bylo 5:1 na Bazalech. Beru to však s pokorou. Plzeň byla velice silná kombinačně, měla spoustu šancí, nás zase podržel Lety (Jiří Letáček). Nebylo to jednoduché, pomohla nám produktivita. Dali jsme góly z dvou akcí, pak třetí ze třetí, ale bohužel to byl ofsajd.“

Letáček byl bezchybný, že?

„Byl výborný. Všechno mu lepilo, nic nevypadlo, sbíral shora dlouhé balony. Už ta první střela Chorého, kterou reflexivně vytáhl rukou, ho možná dostala do pohody. Vypadal velice jistě.“

Baník - Plzeň: Staněk neudržel Plavšičovu hlavičku, Tijani otevírá skóre! 1:0 Video se připravuje ...

Uplatní na něj Baník opci?

„Zatím je na hodnocení brzy. Chytal tři zápasy, odchytal je dobře, ať tak pokračuje. Pak se budeme bavit, co bude dál.“

Co se změnilo, že máte ze tří posledních kol sedm bodů?

„Nic. Pracujeme pořád stejně, akorát jsme vstřelili dvě branky. Minule nám stačila jedna. Tentokrát jsme jednou inkasovali, bylo to trochu se štěstím, protože v závěru cinkla tyč. Pracujeme dál, věříme v to, co děláme.“

Říkáte sice, že se nic nezměnilo, ale právě před třemi zápasy jste sáhl do sestavy a výrazně ji obměnil, omladil. Neříkáte si, že jste to měl udělat dřív?

„Nemyslím si to, nějak jsme se rozhodovali. Výkony některých nebyly úplně optimální, ale už jsem to říkal: neděláme žádný řez, akorát jsme se po neúspěšných výsledcích rozhodli udělat nějaké změny. Ty se teď jeví jako dobré, ale na druhou stranu nám teď pomáhají i hráči, kteří do utkání vstupují. Takový je momentální stav. Je třeba dál pracovat, možná se to zase bude měnit. Hrát budou totiž samozřejmě ti, o kterých si myslíme, že jsou pro dané utkání nejlepší.“

S tím už vám pomáhá nový asistent Marcel Frajt.

„Štístko. (úsměv)

Jak to, že jste nakonec realizační tým posílili, když jste říkal, že všechno v pohodě zvládáte ve dvou?

„Chtěli jsme udělat nějaký impuls do kabiny. David Oulehla skončil, tak jsme to vyřešili takhle. Nic bych v tom nehledal, zkrátka jsme přivedli dalšího trenéra. Víc hlav víc ví. Máme zase rozdělené úkoly, ale všechno řešíme spolu ve třech. Funguje velice dobře, jsem velice spokojený. Doufám, že to tak bude dál.“

Baník - Plzeň: Tyč! Štěstí pro Ostravu, propadlý balon Vydra poslal jen do konstrukce Video se připravuje ...

Hrál už Srdjan Plavšič zase tak, aby zvedal Baník?

„Jo, odehrál vynikající utkání. Trošku možná přepálil začátek, protože v úvodu jsme hodně hráli po levé straně. Byl v permanenci, proto mu v závěru docházely síly. I já jsem na něj pak kolikrát křičel, že musí zavřít lajnu, aby soupeř neměl prostor. Měl toho plné zuby, jsem zvědavý na jeho běžecká čísla.“

Poskočili jste do klidnější části tabulky, je teď udržení střední skupiny cílem?

„Znovu opakuju: pokora. Po Budějovicích jsem řekl, že začínáme hrát novou soutěž, ať zapomeneme na to, co bylo. Zatím se nám to daří. Tři zápasy, jedna remíza, dvě vítězství. Myslím, že jsme měli zvládnout i utkání s Libercem. Žádná euforie. Sice jsme porazili Plzeň, ale jen dalším dobrým výsledkem se můžeme udržet v prostřední skupině. Teď se budeme chystat na Boleslav.“

Jak to vypadá se zraněným Matějem Šínem?

„Měl lehké svalové zranění. Byl na vyšetření, není to nic vážného. Nechtěli jsme jít do rizika po peripetiích, co měl. V poslední době jsme mu naložili dost zápasů, věříme, že do dalších bude připravený.“

Ještě jedna věc. V sobotu se hrálo parádní derby, v neděli jste hezké utkání sehráli s Plzní i vy. Ukazuje se, že česká liga umí nabídnout nejen řežbu, ale i fakt dobrý fotbal?

„Určitě. Okoření to samozřejmě vždycky góly a akce. Tady jich byla taky spousta, ale derby musím pochválit. Taky se mi velice líbilo, byl to svátek fotbalu. A my jsme posledním zápasem kola taky přispěli.“