Chorého střelecké soužení. V Plzni jednička i náhradník, proč se trápí?

Dvoumetrový habán patří k symbolům plzeňského úspěchu. Tomáš Chorý (28) v minulé sezoně výrazně přispěl k titulu i cestě do Ligy mistrů. Na podzim vstřelil dva góly Barceloně, prožíval nejlepší momenty kariéry. Aktuálně se ale klíčový hroťák Viktorie trápí, na jaře trefuje víc tyček, než gólů. Co se stalo s plzeňskou jedničkou a neprospělo by jemu i celému týmu, pokud by do zápasů chodil z lavičky? Zvlášť, když je k dispozici Matěj Vydra…

Po letním odchodu Jeana-Davida Beauguela z něj trenér Michal Bílek udělal útočnou jedničku. Staví na něm hru celého týmu, těží z jeho fyzických parametrů. Tomáš Chorý důvěru splácí enormní prací v poli. Jenže na jaře mu schází potřebná nadstavba, góly, které pak chybí i výsledkově trápícímu se týmu.

Chorý se trefil na úvod jara proti Hradci, pak otevřel skóre ve šlágru na Slavii. V ostatních zápasech ani ťuk. Nastupuje v základu, dostává se do šancí. Proti Jablonci zvonila tyčka dvakrát, v neděli v Ostravě zajímavé pokusy likvidoval gólman Jiří Letáček. Čím víc dvoumetrový chasník chce, tím víc se trápí a enormní snaha přechází do křeče.

„Dolehla na něj trošku deka, ale on se z toho dostane, je psychicky silný, věří si. O něj nemám strach. Přemýšlí o tom, ale tohle k fotbalu patří,“ tvrdí trenér Leoš Kalvoda, který Chorého vedl v Olomouci v sezoně 2014/15. Sigma tenkrát hrála druhou ligu a mladý vysoký hroťák nakukoval do dospělého fotbalu.

„Když začínal a trénoval jsem ho, nebyl mezi dospělými velký střelec, vypracoval se především až v Plzni. Tam by měli nejlépe vědět, jak ho do toho znovu dostat,“ říká Kalvoda. „Důležité je, že se do šancí dostává. Chce to trpělivost, vydržet a začne mu to tam padat.“

Chorému to nelepí, přesto na něj trenér Bílek tvrdošíjně sází. Plzeň na jaře už pětkrát prohrála a poztrácela body v dostizích se Spartou a Slavií, prověřeného útočníka ani jednou nevyndal ze základu. Od první minuty šel do všech jedenácti zápasů, úvodních šest jarních kol vůbec neslezl ze hřiště.

Co ukazují jarní podrobnější data společnosti wyscout? Klíčový plzeňský forvard chodí hodně do soubojů - až na zápas v Boleslavi, kde odstoupil kvůli zranění ve 26. minutě, jich v každém utkání podstoupil přes dvacet. Často se zapojuje do akcí (715), střílí na bránu (24). Brzdí ho ale horší koncovka – na xG (očekávané góly) 5,48 vstřelil pouze dvě branky.

Na lavičce přitom číhá uzdravený Matěj Vydra. Poprvé za Plzeň pálil proti Bohemians (1:2), dvěma trefami na sebe upozornil proti Jablonci (3:2), kdy otočil skóre a výrazně přispěl ke třem bodům. Na place strávil o polovinu času méně, ale je výrazně efektivnější – na xG 3,8 vstřelil už tři branky. Přesto dostal i na Baníku přednost Chorý, jeho útočný kolega ošlehaný bitvami v Premier League zasáhl až do druhého poločasu a v závěru trefil tyčku.

„Nevím, jak na tom aktuálně (Chorý) je, jak vypadá v trénincích. Ale u něj je to otázka času, asi bych ho podržel taky, byť Vydra je také výborný hráč,“ zmiňuje Kalvoda. Olomoucký odchovanec si výsostné postavení mezi útočníky těžce vydřel, dlouho patřil v Plzni spíš ke spolehlivým náhradníkům. Možná i tahle role by mu prospěla, aby ze sebe sejmul tlak útočné jedničky.

„Když jde z lavičky, odevzdá v zápase všechno, kolikrát dával jako náhradník důležité góly. Nechodí tam naštvaný nebo uražený, že nehraje od začátku, vždycky hraje naplno,“ zdůrazňuje Kalvoda.

Na podzim i vzhledem ke Klimentově zranění neměl Bílek na výběr, Chorý prakticky musel hrát, scházela adekvátní náhrada. Aktuálně je situace jiná, Plzeň má do ofenzivy kvalitní čtyřlístek – k Chorému s Klimentem přibyli v zimě Vydra a Rafiu Durosinmi, další velmi zajímavý hráč.

Trenéři v Plzni musí nyní sami pečlivě zhodnotit, jak svého klíčového hráče nastartovat. Do konce sezony ještě zbývá včetně nadstavby osm zápasů a Viktoria potřebuje sbírat body. Sparta se Slavií jsou poměrně daleko, ze čtvrtého místa mohou ještě zazlobit na jaře výborní Bohemians.