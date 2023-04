Hlavní trenér Hradce? Hejkal váhá... V Teplicích ho semlel stres i Berbr

Pro trenéry je to meta, pozice snů. Každý po ní jde – i když se třeba dušuje, že to tak není. Stanislav Hejkal však tuze zvažuje, zda přijmout výzvu a stát se hlavním koučem ligového mančaftu. Přitom jeho posun z asistenského místa – a nynějšího prozatímního bosse – by byl pro Hradec Králové po konci šéfa Miroslava Koubka logický.