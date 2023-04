Svědíka štvala (ne)penalta: Smutné, když máme video. Jurošku pochválil

Bod s rozjetou Spartou musel vzít s povděkem. Jen by byl Martin Svědík radši, kdyby jeho Slovácko inkasovalo vyrovnávací gól na 1:1 jinak, než z hodně diskutabilní penalty. Z toho měl kouč špatný pocit. „Říkám si, proč k tomu dojde, když máme video. To nechápu,“ povzdechl si šéf domácí lavičky. Ve videu se podívejte na SESTŘIH.

Štve vás, že jste dostali gól, který padl po velmi sporném zákroku?

„Myslím, že penalta nebyla. Mrzí mě tři věci.“

Jaké?

„Předcházel tomu faul na Vechetu. V tu dobu už mohl být na hřišti i Petr Reinberk. A pak ta penalta. Nestěžuju si, chyby se dělají a patří k zápasu. Je to spíš smutné. Říkám si, proč k tomu dojde, když máme video. To nechápu.“

Proč byl váš první poločas výrazně lepší než druhý?

„Dobře jsme pracovali z bloku a Spartu dostupovali. Chtěli jsme ji donutit k nakopávaným balonům, které si pak sebereme. To se nám dařilo. K ofenzivě máme samozřejmě výhrady. Chtěli jsme soupeře pozlobit na její polovině víc. Měli jsme nějaký plán ohledně rychlostních hráčů a balonů za obranu, což se nám ve dvou případech podařilo. V obou případech utekl obraně Pavel Juroška. Jednou ho vychytal gólman Kovář a podruhé z toho byl po brejku Pišty Mihálika a centru gól.“

Po přestávce už jste byli moc pasivní. Důvod?

„Sparta přidala, změnila rozestavení. Byla znát její kvalita. Paradoxně, když jsme se z tlaku dostali a přežili šanci Haraslína, přišel penaltový zákrok. V době, kdy nebyl na hřišti Reinberk. Do konce bylo nějakých dvacet minut. Herně to potom z naší strany bylo trošku lepší, ale závěr byl na straně Sparty. Hlavně posledních šest minut, kdy tam lítal centr za centrem. Ale pracovali jsme v obranné fázi velmi dobře. Až na jeden propadlý balon a šanci Mabila. Bod bereme. Je potřeba zohlednit kvalitu soupeře a respektovat ji.“

Nepomohli vám ani střídající hráči, že?

„Souhlasím. Ale je těžké vstoupit do takového utkání. Pavel Juroška se po jednom zákroku zranil, a proto jsme ho museli stahovat dřív. Jeho rychlost a provětrání sparťanské obrany nám pak určitě scházely. I tlak v presinku. Někdy se střídání povede. Tentokrát jsme to moc neoživili, ale je třeba vzít i kontext celého zápasu. Sparta tlačila, hrála na větší riziko a my jsme museli ještě víc pracovat dozadu, být zodpovědní a pozorní. Pro hráče to bylo složité.“

Pochválíte stopery, jak to uskákali?

„Stopeři a jejich výkon byl základ, abychom byli úspěšní. Sparta se nedostávala do tolika šancí, jak je pro ni typické.“

Nápad s nasazením mladého Pavla Jurošky poprvé do základu jste dostal kdy?

„V přípravě jsme měli pár variant. Pavel si o to řekl sám, v tréninku vypadal velice dobře. Minule po Teplicích dostal pucung. Řešily se věci ohledně mládí a nošení věcí. Asi pro něj pak bylo i překvapení, že šel do základu. On s nervozitou problémy nemá. Je takovej salámista, někdy až nezodpovědný. Věděli jsme, že nebude mít problém. Jsem rád, že se jeho nasazení povedlo. Abych pravdu řekl, čekal jsem to. Roli hrálo i to, že ho Sparta nezná. Přišel tam neznámý rychlý hráč, který umí jeden na jednoho. Věděli jsme, že hráči k němu nebudou mít takový respekt jako třeba k Milanovi Petrželovi, kterého si hlídají víc, když se rozběhne. I to byla součást plánu.“