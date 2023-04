Vrba: Úkol vyhrát v Plzni? Snem byla remíza. Začíná to být komplikované

Co vězí za vysokou prohrou?

„Standardní situace, po nich jsme dostali první dva góly. Hráči Plzně to dobře zahráli, kvalitně do prostoru, na druhou stranu naše defenziva při standardkách byla špatná. Za stavu nula dva byl zápas víceméně rozhodnutý, Plzeň pak dala další dva góly. Zápas se za mě lámal ve chvíli, kdy Hlinkovu gólovou střelu skvěle chytil Staněk. Neuhlídali jsme dvě standardky a bylo rozhodnuto. Pak jsme nebyli dostatečně důslední jako v prvním poločase. Plzeň ukazovala hráčskou kvalitu. Rozdíl v technice a práci s balonem byl markantní.“

Berete prohru tak, že jste nesplnil úkol od vedení? Před zápasem mluvili vaši nadřízení o tom, že do Plzně jedete vyhrát.

„Já bych to definoval tak, že jsme sem nemohli jet prohrát a na výlet, to by byla blbost. Bral bych to tak, že naším snem tady bylo uhrát bod. Neuhráli jsme ho a úkol nesplnili, bohužel jedeme domů s prázdnou. Přiznejme si, že Plzeň byla lepší a zaslouženě vyhrála.“

Potěšilo vás přivítání plzeňských fanoušků, kteří vám tleskali a vyvolávali vaše jméno?

„Spíš budu hodnotit Plzeň. Odehrála výborné utkání a zaslouženě vyhrála, my neměli na to, abychom jí odolávali. Rozdíl mezi oběma týmy byl obrovský.“

Zkomplikovaly vám situaci výsledky konkurentů v boji o záchranu? O víkendu vyhrály Teplice, České Budějovice i Pardubice.

„Víme, jaké byly výsledky. Dostáváme se do situace, jaká začíná být hodně komplikovaná. Některé výsledky nás překvapily. Víme, že co si neuhrajeme my, tak nám nikdo nepomůže. Zápas s Bohemkou (příští kolo) pro nás bude strašně důležitý. V domácím prostředí bude potřeba uhrát tři body, jinak bude složité, abychom šli do závěrečné skupiny v nadstavbě alespoň v takové roli, že jsme schopní hrát o baráž.“

Při akci před první brankou Lukáše Hejdy sudí přehlédl ofsajd, vy jste ještě o poločasové přestávce cestou do kabin debatoval s rozhodčím.

„Sudí to viděl nějak, já to viděl nějak. Pokud to byl gól po ofsajdu, tak to napište. Vy víte asi nejlépe, jak to bylo.“

Pochválil jste výkon Plzně. Nastartovali jste ji do ligového finiše?

„Příští kolo na Spartě bude pro Plzeň nesmírně důležité. Čím výš v tabulce skončí, tím výhodnější to pro ni bude pro závěr ligy. Možná s námi tři body měli jako povinnost, ale výsledek musí potvrdit na Spartě. Pokud to nezvládnou, bude to pro ně už hodně složité.“