Ukázali jsme charakter, těšilo Kováče. Svědík „doma“ neuspěl, hráčům spílal

Těšili se jako malí kluci. Přesto měli obavy. Pardubičtí se po zimě a dvou a půl letech vyhnanství na Bohemians vrátili domů. Vedle hokejové arény vyrostl fotbalový stánek, zhusta vysmívaný, zato útulný – a hlavně jejich.

Kolo před koncem základní části se ukazuje, že to byla zásadní vzpruha pro tým topící se na dně tabulky. „Jsem nadšený,“ řekl záložník Jan Jeřábek, inventář a symbol klubu. „Ano máme tady těžké soupeře, ale beru to tak, že máme větší šanci udělat body. Nechtěl bych to obráceně,“ pronesl.

Za Pardubice hrál Jeřábek divizi, třetí ligu, druhou i první. V sezoně zatím po operacích kolene naskočil jen dvakrát, zato je stoprocentní. V sobotu přispěl jako střídající k výhře v derby nad Hradcem Králové, v úterý k triumfu se silným Slováckem.

Jména těchto soupeřů jsou ukázkou, proč měli ve městě maličko strach z návratu. Ano, domácí prostředí je poutavé, jenže během jara dorazili mezi červené sedačky silní soupeři: Slavia, Zlín, Baník, Teplice, Sparta, Hradec, Slovácko. Takže favorité na titul, týmy hrající o poháry či záchranu a lokální rival.

Přesto ze soubojů Východočeši vykutali třináct bodů za čtyři výhry a jednu remízu. Padli jen se Spartou a Slavií, což není žádná tragédie. Pardubice doma v lize neprohrály v pátém z posledních šesti duelů a získaly tam 20 z celkových 28 bodů v sezoně.

Po půli prohrávaly, snad poprvé chyboval v jejich dresu Florin Nita, jenž jen vyrazil střelu k dobíhajícímu Petru Reinberkovi. Jenže přišel obrat. „Takhle hrát o záchranu nejde. Reakce od kluků přišla. Zvýšili jsme aktivitu, začali jsme být agresivnější. Nakonec jsme to zvládli,“ radoval se Kováč.

Domácí skórovali třikrát za osmnáct minut. Trefili se Dominik Janošek, Reinberk tentokrát do vlastní brány a Polák Bartosz Pikul. Nita pár zákroky zahnal vzpomínky na úvodní nedoraz, zase byl pevný.

Smutnil tak Martin Svědík, jedna z velkých postav místního fotbalu, nyní kouč Slovácka. Trenér byl u toho, když Pardubice vyskočily z divize do druhé ligy, pak šel za většími angažmá. Ve městě dodnes bydlí. „Je skvělé, že si tady lidé vzali do hlavy stavbu stadionu a povedla se jim,“ vykládal.

„Doma“ byl však také velmi rozladěný: „Je to o osobní zodpovědnosti. Slevili jsme z důslednosti, agresivity. Hráči teď nejsou ochotní pracovat a nechovají se jako tým. Jsem z toho strašně zklamaný. I když jsme potom měli nějaké šance, nedokážeme je proměnit. Utkání jsme prohráli v úvodní desetiminutovce druhého poločasu. To nás hodně nahlodalo. Pak jsme se chovali tak, jak jsme se chovali. Nevím, jestli jsou hráči tak namlsaní, že sleví,“ zlobil se.

Faktor Černý | pohled Jiřího Fejgla Opakuje se to, stejně jako u gólmana Florina Nity. Veteráni zkrátka táhnou Pardubice, které se v lize postupně vysmýkají z nejhoršího. Útočník Pavel Černý, byť osmatřicetiletý, zvládl bravurně dvě utkání za čtyři dny. Proti Slovácku byl stejně jako v sobotním derby s Hradcem Králové, kdy rozhodl jedinou trefou, klíčovým mužem. Tentokrát neskóroval, ale obrat skóre jde výrazně za ním. Forvard se přimotal do všech tří branek domácích. Při první elegantně (a naprosto vědomě) pustil míč za sebe na skórujícího Dominika Janoška. Při druhé náběhem zamotal hlavu Petru Reinberkovi, jenž poslal míč do vlastní brány. Při třetí lehkým obloučkem poslal vpřed střelce Bartosze Pikula. Proto byl Černý – zase – mužem zápasu.