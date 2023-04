SESTŘIH: Sparta - Plzeň 2:1. Drama ve šlágru, Krejčí otočil z penalty

Jedna rána, dvě mouchy pryč. Doražení Slavie v čele ligy i možná definitivní odrovnání jednoho z konkurentů v boji o titul. To všechno Sparta ve středu večer zvládla. Proti hodně pasivní Viktorii se ovšem pořádně nadřela. Navzdory jasné převaze rozhodla pár minut po dvanácté. Doslova. Do euforie poslal vyprodanou Letnou Ladislav Krejčí, jenž proměněnou penaltou určil finální verdikt 2:1. Podívejte se na SESTŘIH či VIDEA všech důležitých momentů zápasu.

Sešívaní v úterý uspěli v Ostravě. Pro „rudé“ to bylo jasné přikázání, že musí odpovědět. Odpověděli. Ne po nejkrásnějším výkonu sezonu, to ani náhodou. Ale mají, co potřebovali. Obě „S“ se tak po 29. kole FORTUNA:LIGY trhli Plzni už na rozdíl devíti bodů.

„Je to důležité vítězství. Jsme za něj moc rádi. Bylo to v mnoha aspektech zvláštní utkání. Jsem hrdý na kluky. Tvrdě to odpracovali, neztratili víru, že to můžeme zvládnout. To je mentalitu, kterou tady ve Spartě chceme mít,“ radoval se domácí trenér Brian Priske.

Jestliže fotbalová kvalita dostaveníčku dvou tuzemských kolosů často chyběla, o emoce rozhodně nouze nebyla. Ty největší logicky přinesl rozhodující moment. Už v nastaveném čase pálil Jan Kuchta, kapitán hostů Lukáš Hejda se viditelně ohnul do trajektorie letu a rukou balon zblokoval.

Rozhodčí Pavel Orel měl jasno. Penalta a červená karta. O tu si po následných strkanicích řekl i domácí Martin Minčev. To hlavní měl ovšem na noze Ladislav Krejčí. Sparťanský kapitán z pokutového kopu opět nezaváhal a jedenáctou ligovou trefou v sezoně rozhodl.

Prostor na reakci? Západočeši už žádný neměli.

„Penalta v takovém čase je přísná. Co má hráč s tou rukou dělat? Hodně nás to mrzí. Moji kluci v tomhle zápase byli dobří, bod si zasloužili,“ hodnotil viditelně zklamaný Michal Bílek.

Sparta naopak byla odměněna za svou chuť a aktivitu. Viktorii totiž po celý zápas mlela, ve druhém poločase až drtivě. Měla převahu ve všech důležitých parametrech. V držení míče, střeleckých pokusech, rozích…

Přesto nechybělo moc a mohla připsat třetí ztrátu v řadě. Stejně jako o víkendu na Slovácku totiž falírovala v koncovce. Agilní Kuchta v prvním poločase pálil těsně vedle, po změně stran se neujaly hlavičky Martina Vitíka s Jaroslavem Zeleným.

Plzeň toho neměla zdaleka tolik, vlastně hrála dost podobné utkání jako před několika týdny na Slavii. Zásluhou Rafia Durosinmiho vstřelila první gól, pak měla i další nadějné náznaky. Postupně se ale dostala do hluboké defenzivy a musela se omezit prakticky jen na zoufalé odkopy.

„Sparta v závěru logicky přitlačila, hraje o titul. My jsme naopak ze hry. Mrzí mě, že jsme nezremizovali, protože bychom si to zasloužili. Z titulu jsme pryč, potřebujeme si co nejrychleji potvrdit třetí místo,“ uznal smířeně Bílek, jehož týmu k lepšímu výsledku nepomohl ani přechod na systém se třemi stopery.

Zatímco v Edenu západočeská defenziva povolila až ve druhém dějství, včera byla pokořena ještě před přestávkou. A to hned dvakrát. Krejčího gól kvůli útočnému falu na Filipa Kašu po intervenci VARu správně neplatil, Kuchtův gól z bezprostřední blízkosti už ovšem ano.

Tenhle vydřený triumf má ale pro domácí hned několik kaněk. Pro zranění nedohráli Tomáš Čvančara s Asgerem Sörensenem, Krejčí se Zeleným zase dostali čtvrté žluté karty.

„Uvidíme, jak to se zraněnými vypadá. Musíme počkat na další vyšetření. Dnes jsme viděli, že máme široký a kvalitní kádr. Třeba Karabec po dostřídání podal velmi dobrý výkon,“ zdůraznil Priske.

To hlavní ale Pražané drží. Tedy krok se svými rivaly z druhého břehu.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45+3. Kuchta, 90+14. Krejčí ml. Hosté: 30. Durosinmi Sestavy Domácí: M. Kovář – Panák, Sørensen (58. Vitík), Krejčí ml. (C) – Wiesner, Laçi, Kairinen (80. Sadílek), Zelený – Čvančara (29. Karabec), Kuchta, Haraslín (80. Minčev). Hosté: Staněk – Kaša, Hejda (C), Jemelka – Holík, Bucha (7. Květ), Kalvach, Sýkora – Mosquera (81. M. Vydra), Chorý, Durosinmi (65. Kliment). Náhradníci Domácí: Vorel, Kamenović, Vydra, Pavelka, Højer, Karabec, Minčev, Daněk, Vitík, Sadílek, Mabil Hosté: Kliment, Vydra, Květ, Řezník, Čihák, Vlkanova, Jirka, Ndiaye, Zadražil, Tvrdoň Karty Domácí: Krejčí ml., Zelený, Minčev (č) Hosté: Hejda, Kaša, Staněk, Hejda, Jemelka Rozhodčí Orel – Kubr, Slavíček Stadion epet Arena, Praha Návštěva 17 668 diváků

Klíčové momenty zápasu

Sparta - Plzeň: Letná v extázi! Krejčí rozhodl ve 14. minutě nastavení z penalty Video se připravuje ...

Sparta - Plzeň: Za strkanici s Jemelkou vyloučen i Minčev! Video se připravuje ...

Sparta - Plzeň: Kuchta nastřelil Hejdu do ruky. Penalta a červená za dvě žluté! Video se připravuje ...

Sparta - Plzeň: Staněk přisedl Kuchtu, o penaltu nešlo Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

Sparta - Plzeň: Zelený hlavičkoval po rohu Video se připravuje ...

Sparta - Plzeň: Hosté (Asi) překonali Kováře, jenže gól zhatil faul Chorého Video se připravuje ...

Sparta - Plzeň: Další zakončení Krejčího, který se srazil s Durosinmim Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

Sparta - Plzeň: Haraslínovu hlavičku vytáhl Staněk nad Video se připravuje ...

Sparta - Plzeň: Kuchta po závaru dorazil za Staňka, 1:1 Video se připravuje ...

Sparta - Plzeň: Krejčího gól neplatil, zapřel se o Kašu Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

Sparta - Plzeň: Durosinmi se prezentoval nádherným obstřelem, 0:1 Video se připravuje ...

Sparta - Plzeň: Chorého gólovku vyškrábl Kovář Video se připravuje ...