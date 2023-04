Skvělý Slončík slavil pod balkonem s rodiči, Vrba: Až bude jako Baroš...

Známka 10 a jeden z nejlepších individuálních výkonů sezony, tady není o čem! Osmnáctiletý zlínský talent Tom Slončík vstřelil Bohemians dvě branky, na jednu přihrál a jednu gólovou akci založil. „V lize mě to baví,“ culil se teenager po vítězství 4:1, které Vrbův mančaft po úterní výhře Pardubic nad Slováckem životně potřebovalo. Situace je nadále kritická, ale šance na záchranu žije.

Když po půlhodině využil zmatku ve vápně Bohemians, sebral odražený míč a napálil jej za Martina Jedličku, běžel oslavit premiérový gól v lize pod balkon domu u tribuny zlínského stadionu. Právě tam totiž Slončíkovi bydlí.

„Mával jsem tátovi, mámě, bylo to hezký,“ popisoval dojatě muž zápasu.

Nebyl to totiž z jeho strany jediný příspěvek do statistik. Přiklepnutí Robertu Hrubému ve středu pole před brankou Vukadina Vukadinoviče by se mu počítalo jako druhá asistence pouze v hokeji, ale regulérní podíl u dalších dvou tref už mu nikdo nesebere. Přesná přihrávka Hrubému a v nastavení gól číslo dva, tentokrát levačkou.

2+1.

V osmnácti letech.

V osmém startu.

V tuhém boji o záchranu.

V duelu proti kometě ročníku.

„Četl jsem, že máme dávat šanci talentovaným odchovancům. Když budou hrát všichni takhle, bude jich za Zlín hrát jedenáct. Není problém,“ konstatoval svým klasickým způsobem trenér Pavel Vrba.

Bylo vidět, že kouč chce euforii kolem nadějného podhrotového fotbalisty mírnit, aby nelétal v oblacích. Ale takový výkon včetně čísel zkrátka nejde pominout.

Vyhovuje mu volnost, kterou má pod urostlým Liborem Kozákem. A taky ne taková defenzivní svázanost, neboť výstavba je na Hrubém a čištění prostoru na Marku Hlinkovi, potažmo Jossi Didibovi. Nebojí se, chce míč. Což je zvlášť ve chvíli, kdy mají spoluhráči kvůli zodpovědnosti vůči klubu hlavy dole, cenná vlastnost.

„Je velmi zajímavý, v určitých věcech nadstandardní. Klobouk dolů před ním,“ pochválil ho i kouč Bohemians Jaroslav Veselý, kterému jinak po odfláknutém utkání nebylo příliš do řeči.

Je úsměvné, že kapitán „klokanů“ Josef Jindřišek je o 24 let starší než Slončík. Prosinec 2004 v občance fakt zaujme. Stále ještě dorostenec zvládl na podzim za kategorii U19 nastřílet devět gólů, teď je na nejlepší cestě navyšovat zářezy v elitní soutěži. Tedy pokud se Zlín zachrání...

„Bude dostávat prostor, zaslouží si ho díky výkonům na trénincích i v zápasech,“ slíbil Vrba.

„Ale nedělejme něco z jednoho utkání... Minule jsem mu něco vyčítal, jsem rád, že i v takto těžkých situacích dokáže být důležitým hráčem. Určitě znáte nějakého Milana Baroše. Až Slon potáhne klub jako on zamlada Baník a třeba ho budeme podobně prodávat, můžeme se k tomu za rok vrátit,“ dodal.

K tomu bude potřeba, aby Vrbův soubor na takovou efektivitu (první tři góly vstřelil ze tří střel na branku) navazoval i nadále. A aby eliminoval nebezpečné útočníky, jako se mu to až na šikovný zásah Davida Puškáče povedlo proti rychlému Janu Matouškovi, Martinu Hálovi, Eriku Prekopovi či Václavu Drchalovi.

Ideálně hned příště v Mladé Boleslavi, takový Vasil Kušej bude taky výzvou.

A setkání s Markem Matějovským pro Slončíka další lekcí. „Na tyhle borce jsem koukal v televizi, užívám si to, i když v závěru už jsem toho měl dost,“ přiznal poté, co poprvé zvládl 90 minut.