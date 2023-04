Krejčí: Emocí bylo dost. Chorý? Mám svůj názor, tohle dělají slabší jedinci

Jak jste viděl ruku Lukáše Hejdy, po které jste v nastaveném čase rozhodl z penalty?

„Úplně jsem ji neviděl, měl jsem to dost v zákrytu. Ale šlo to kolem něj, jak to bylo trefené, to nevím. A ani jsem se neptal, koncentroval jsem se pak na penaltu.“

Jak jste se před ní cítil? Byl tam dost šrumec…

„Byl u toho hodně Chorý, já mám na něj určitý názor. Vůbec mě to nerozhodilo, ani další věci. Soustředím se na sebe, tohle dělají slabší jedinci.“

Věděl jste, kam ji kopnete?

„Upřímně, rozhodoval jsem se, než jsem si míč postavil."

A co pak emoce?

„Užil jsem si je doplna. Ale teď zase zpátky a další zápas jedeme od nuly. Víme, o co hrajeme. Pokračujeme v cestě, kterou jsme si nastavili."

V první půli vám neuznal rozhodčí branku kvůli faulu na Kašu. Jak jste situaci viděl vy?

„Skáču bohužel moc vysoko, takže… Já nevím, nechci to hodnotit, bylo to tak, jak to bylo. Naštěstí se nám to vrátilo v závěru a je to minulost.“

Zápas jste zlomili v závěru, pomůže to v boji o titul?

„Určitě nám to pomoct může, hlavně v důvěře, že když je to remízový stav, nebo nepříznivý pro nás, a valíme až do konce, že se nám to vrátí. Znovu se to potvrdilo. Jsme skvěle fyzicky připravení a víme, že se utkání lámou až v posledních dvacetiminutovkách. Je důležité, být pořád ready."

Opět jste neprohráli s týmem z horní části tabulky, jak je to důležité do nadstavby?

„Jo, jednoznačně jsme za to rádi. Ale hlavní je, že v zápasech, aspoň z mého pohledu, dokážeme být na balonu lepší a věci, které chceme prosazovat, tak tam jsou. Pocity ze zápasů jsou důležité, jsme v nich za mě lepší.“

Jak teď zvládnout zápas v Liberci? Vykartoval jste se vy, Jaroslav Zelený, dva hráči se zranili, takže absencí bude zřejmě víc...

„Zdravotní stav hráčů nevím, ale moje žlutá karta mě mrzí, bylo to po chybě, moje blbost. Ale máme široký a silný kádr, abychom to zvládli a každý musí být připravený."

Dal jste jedenáctý gól ve čtrnácti zápasech. Čím to je?

„Tým mi vytváří šance, ať jsou to skvělé balony do vápna nebo individuální výkony jeden na jednoho. Jsou z toho i penalty. Takže je to týmová práce, těžíme z toho jak my, tak jsem rád, že i já. Škoda, že Řezňa (Jakub Řezníček z Brna) je tak urvanej. (směje se)