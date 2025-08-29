Předplatné

Panoš zabojuje o místo v Plzni. Šulc od nás dostával čočku, vzpomíná Hubník

Plzeňský talent Jan Maxim Panoš v utkání s Karvinou
Plzeňský talent Jan Maxim Panoš v utkání s KarvinouZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Plzeňský talent Jan Maxim Panoš v utkání s Karvinou
Jiří Panoš hrál před utkáním na Rangers pouze 18 minut v domácím duelu proti Servette
Jiří Panoš v přípravném utkání proti Českým Budějovicím
Jiří Panoš v přípravném utkání proti Českým Budějovicím
Jiří Panoš v přípravném utkání proti Českým Budějovicím
Velký plzeňský talent Jiří Maxim Panoš
Akrobatické zakončení Jiřího Panoše
15
Fotogalerie
Jonáš Bartoš
Chance Liga
Začít diskusi (0)

V listopadu oslaví osmnáctiny, stále patří mezi studenty střední školy. Jiří Panoš se ale na rozdíl od svých vrstevníků pohybuje v prostředí profesionálního fotbalu. Ve vysoce konkurenčním prostředí v Plzni odstartoval druhou sezonu jako člen prvního týmu. Po odchodu Toma Slončíka na hostování do Hradce je téměř jisté, že podzim stráví v mateřském klubu. Podle informací Sportu sám vyslovil přání zůstat na západě Čech a zabojovat o prostor na hřišti, kterého na startu sezony příliš neměl.

Jiří Panoš vlétl do dospělého fotbalu před rokem, blýskl se krásným gólem v předkole Evropské ligy v Košicích proti Kryvbasu. Po roce v plzeňském kádru se čeká na jeho další progres, ideálně na častější nakukování do základní sestavy.

Prosadit se do užší rotace českého elitního klubu v juniorském věku je složitá záležitost i pro extra nadaného chlapce. Panoš naskočil v základu kvalifikace o Ligu mistrů na Rangers (0:3), kde to ale jemu ani celému týmu nesedlo a po poločase šel dolů. V domácí odvetě odehrál pouhých sedm minut, na poločas naskočil za béčko v ČFL. Na hřiště se dostal v Mladé Boleslavi (30 minut) a naposledy doma s Karvinou (lehce přes 20 minut).

Panoš na startu sezony zůstává zdravý a v plném tréninku, což je důležité.  Po nevydařeném poločase na Rangers to pro levonohého mladíka nebylo snadné na psychiku, na další šance si musel počkat. Nicméně pro další vývoj generačního talentu je zásadní, aby dostával pravidelnou minutáž na hřišti, jedině tak na sobě může dál pracovat.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů