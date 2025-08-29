Panoš zabojuje o místo v Plzni. Šulc od nás dostával čočku, vzpomíná Hubník
V listopadu oslaví osmnáctiny, stále patří mezi studenty střední školy. Jiří Panoš se ale na rozdíl od svých vrstevníků pohybuje v prostředí profesionálního fotbalu. Ve vysoce konkurenčním prostředí v Plzni odstartoval druhou sezonu jako člen prvního týmu. Po odchodu Toma Slončíka na hostování do Hradce je téměř jisté, že podzim stráví v mateřském klubu. Podle informací Sportu sám vyslovil přání zůstat na západě Čech a zabojovat o prostor na hřišti, kterého na startu sezony příliš neměl.
Jiří Panoš vlétl do dospělého fotbalu před rokem, blýskl se krásným gólem v předkole Evropské ligy v Košicích proti Kryvbasu. Po roce v plzeňském kádru se čeká na jeho další progres, ideálně na častější nakukování do základní sestavy.
Prosadit se do užší rotace českého elitního klubu v juniorském věku je složitá záležitost i pro extra nadaného chlapce. Panoš naskočil v základu kvalifikace o Ligu mistrů na Rangers (0:3), kde to ale jemu ani celému týmu nesedlo a po poločase šel dolů. V domácí odvetě odehrál pouhých sedm minut, na poločas naskočil za béčko v ČFL. Na hřiště se dostal v Mladé Boleslavi (30 minut) a naposledy doma s Karvinou (lehce přes 20 minut).
Panoš na startu sezony zůstává zdravý a v plném tréninku, což je důležité. Po nevydařeném poločase na Rangers to pro levonohého mladíka nebylo snadné na psychiku, na další šance si musel počkat. Nicméně pro další vývoj generačního talentu je zásadní, aby dostával pravidelnou minutáž na hřišti, jedině tak na sobě může dál pracovat.