Hašek nominoval Chorého, překvapil s Cedidlou a dočkal se i Beran. Chybí Coufal
Trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek povolal na zářijový zápas kvalifikace mistrovství světa v Černé Hoře a následný přípravný duel se Saúdskou Arábií navzdory karetnímu trestu v lize Tomáše Chorého i dva nováčky z Jablonce obránce Martina Cedidlu a záložníka Michala Berana. Vrací se útočník Matěj Vydra z Plzně, který za národní tým nehrál téměř čtyři roky. Z obvyklých opor schází bek Vladimír Coufal. Hašek oznámil nominaci 25 hráčů na dnešní tiskové konferenci.
Jeho svěřenci v září nejprve příští pátek nastoupí v Podgorici proti Černé Hoře a o tři dny později přivítají v Hradci Králové Saúdskou Arábii. Český tým na jaře vyhrál úvodní tři zápasy kvalifikace, naposledy ale v červnu utrpěl debakl 1:5 v Chorvatsku a výrazně si tím zkomplikoval boj o přímý postup na šampionát. V tabulce je sice první, ale Chorvaté ztrácejí jen tři body a mají dva duely k dobru. Přímo na šampionát projdou jen vítězové skupin, celky na druhých místech absolvují baráž.