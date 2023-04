Divočina v Liberci: dvě přísné penalty pro Spartu. VAR Adámková chybovala

Liga zamávala své dlouhodobé fázi, má před sebou finále. Sparta se Slavií se tahají o titul, měla by to být oslava fotbalu. Místo toho znovu veškeré dění přehlušují verdikty sudích. Tentokrát bylo pořádně živo v Liberci, kde Sparta o svém triumfu rozhodla dvěma přísnými penaltami v úplném závěru. Ve druhém případě navíc chybovala VAR Jana Adámková. Intervenovala totiž v situaci, kdy neměla. Letenští i díky tomu míří do nadstavby s náskokem dvou bodů na sešívané.

Snad by to ani nebyl zápas Sparty v Liberci, aby se nezvrhl v pořádnou bramboračku. V nedělním 30. kole FORTUNA:LIGY tomu nebylo jinak. Pokud odmyslíme vedoucí trefu domácího Matěje Valenty, všechno podstatné se odehrálo až v naprostém závěru utkání.

V ústřední roli? Hlavní rozhodčí Dominik Starý a Jana Adámková, která měla na starost video. První ožehavý moment přišel krátce před 90. minutou. Jan Kuchta se v souboji ve vápně dostal před obránce Gigliho Ndefeho.

Ten mu následně nohou zavadil o lýtko, čehož útočník Sparty využil. Kuchta mohl situaci ustát, místo toho se poroučel na trávník. Starý měl jasno – pokutový kop. Sluší se ovšem dodat, že přísný. Právě o tomto typu penalt ostatně nedávno mluvil člen Komise rozhodčích Libor Kovařík v tom duchu, že je komise vidět nechce.

„Na hrací ploše jsem viděl, že hráč Kuchta vstupuje do pokutového území, z mého pohledu ho soupeř podrazil svým kolenem, kdy ho kopl do lýtka a nařídil jsem penaltu. Hráč byl z mého pohledu ve zjevné brankové příležitosti a došlo k jeho podražení soupeřem. Následně nastala komunikace s VAR, sdělil jsem, za co jsem nařídil pokutový kop, bylo mi sděleno, že správně,“ nabídl Starý svůj pohled na věc.

V tomto případě Adámková jednala v souladu s literou pravidel. Nejednalo se o zjevné pochybení, proto do situace správně nevstoupila.

Záběry, kvůli kterým VAR Adámková posvětila sparťanské penalty. Ndefe lehce brnknul Kuchtovi o nohu Video se připravuje ...

O pár minut později to ovšem bylo jinak. Tomáš Wiesner skončil po kontaktu s Lukášem Červem na zemi. Hlavní rozhodčí ovšem nereagoval a nechal hru běžet. Po intervenci od VAR ovšem nařídil druhý pokutový kop, ze kterého Sparta vstřelila vítěznou trefu.

V tomto případě Adámková pochybila. Pokud by Starý určil penaltu přímo na hřišti, svůj verdikt by si nejspíš obhájil. Video ovšem do této situace vůbec nemělo zasahovat. Podle nastavených pravidel se nejednalo o zásadní pochybení.

„Na hrací ploše jsem viděl, že míč šel pryč mimo souboj hráčů, jeden z hráčů upadl, nepřišlo mi ale, že by tam došlo k přestupku. Komunikoval jsem s VAR v přerušené hře, šlo nejen o přestupek na hráče Sparty, ale taky na hráče Liberce. Bylo mi řečeno, ať se jdu podívat na přestupek na hráče Sparty, za bezohledné kopnutí jsem nařídil penaltu,“ vysvětlil Starý.

Ano, přímo v utkání se zdálo, že mladý sudí zkoumá úplně jinou situaci. A to ostrý zákrok Patrika Vydry na domácího Karola Mezsároše. V první chvíli se totiž opravdu zdálo, že Starý zkoumá, zda sparťanského obránce nevyloučit. Na hřišti mu totiž ukázal žlutou kartu.

„Taky jsme si to mysleli. Až pomezní rozhodčí nám řekl, že se řeší něco jiného. My jsme nevěděli za co, nikde to není vidět. Je to krutý,“ pokrčil rameny viditelně zklamaný trenér Slovanu Luboš Kozel.

Do řeči mu po utkání moc nebylo. Dvě penalty v rozmezí pár minut, navíc obě z kategorie přísných, to je pořádná rána do vazu. Tím spíš, když Liberec proti favoritovi neodehrál vůbec špatné utkání.

„Nelíbí se mi to. Pořád slyšíme o nějaké osvětě, že to chceme dělat jinak… A pak vidím, jak jsou situace posuzované a v čí prospěch. Byl bych rád, aby se rozhodovalo na hřišti. Říkal jsem rozhodčímu před utkáním, ať se mu daří a zápas rozhodnou hráči. To se nestalo. Ale vím, že je v tom asi nevinně,“ prohodil kouč Severočechů.

Komise rozhodčích vedená Radkem Příhodou se (nejen) k těmto situacím vyjádří v komuniké zkraje příštího týdne. Ať už ale bude verdikt jakýkoli, fotbal před rozhodující fází sezony utržil další těžkou ránu.