Kadlec: Někdo už mi gratuloval. Musíte si říct, jestli na to ještě máte

Nejdřív fanoušky zmátl videonahrávkou, z níž nebylo zcela patrné, co zamýšlí. Tím si trošku zavařil. „Někteří mi už gratulovali ke kariéře,“ usměje se obránce Michal Kadlec (38), který naopak prodloužil se Slováckem kontrakt o další rok. Pořád si nedovede představit, že se ráno vzbudí a nepůjde na trénink. Na finální gratulace a rekapitulace je ještě čas. Také o tom mluví kapitán Svědíkova týmu v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Říkal jste, že svou budoucnost klasicky rozseknete až po sezoně. Nakonec to přišlo dřív. Co vás zlomilo?

„Směřoval jsem to ke třetímu květnu. Měli jsme dva dny volna, udělali jsme k tomu video.

Druhé jsme chtěli vydat až další den. Ale lidé se mě ptali, gratulovali ke kariéře. Že je prý škoda, že končím. (směje se) Tak jsme dali to druhé ven dřív. Někdo to pochopil hned, už kvůli té písničce. (Příběh nekončí). Jiný ne. Reakce byly různé.“

Takže nehrálo žádnou roli to, jestli budete i v příští sezoně hrát Konferenční ligu jako čtvrtý tým soutěže?

„To nebyla moje podmínka. Spíš jde o to, že to tady pořád má smysl a hrajeme v popředí tabulky. Důležití jsou pro mě i spoluhráči a trenérský tým. Jsme malé město, malý klub. Odvedl se tu kus práce. Myslím, že se ty výsledky docení až v budoucnu.“

Kdy přesně jste se rozhodl, že pokračujete?

„Těžko říct přesné datum. Jak šel čas, myšlenky se různě přelévaly. Klub vám taky