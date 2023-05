Sparta reaguje na drogové obvinění i právní cestou: Čvančara byl negativní

AC Sparta Praha reaguje na článek s titulkem: „Čvančara v obřích problémech! Policie jej údajně vyšetřuje kvůli kokainu, Sparta se jej plánuje zbavit.“ Tento text publikovala internetová platforma Ruik.cz v pátek 5. 5. Klub podá v této souvislosti trestní oznámení. Reagovat na texty v médiích či na sociálních sítích není v případě AC Sparta Praha zvyklost, v tomto konkrétním případě však jde o nutnost. Došlo totiž k nevratnému pokusu o poškození klubu a osobního života hráčů, konkrétně Tomáše Čvančary a Jana Mejdra. Autor textu i platforma, na které byl text, jehož pasáže jsou uvedeny níže, zveřejněn, nesmazatelně poškodili život těch, kteří jsou součástí Sparty, oblékají její dres a jejichž zájmy bude klub hájit všemi dostupnými prostředky. Tato komunikace je krokem číslo 1. Platforma Ruik.cz i autor textu totiž vytvořili na základě lží a falešných informací nenávistné prostředí, které má výrazný vliv na hráče a život jejich rodin. Článek byl nedlouho po zveřejnění ze všech veřejných platforem stažen, což samo o sobě dokládá jeho nedomyšlenost, lživost a manipulativnost, nicméně s ohledem na okamžité masivní šíření na sociálních sítích i tak došlo k nevratným škodám. Proto se bude klub bránit a podá trestní oznámení. Sparta nebyla před zveřejněním článku ze strany redakce kontaktována, aby sdělila klubové stanovisko a hlavně fakta. Stejně tak nebyli kontaktovaní ani dotčení hráči. Jednotlivé komentáře k vybraným pasážím je tedy nutné uvést zde. „Po nedávném skandálu Jakuba Jankta (…) mělo dojít na testy na omamné látky u zbytku A-týmu. A s velice nelichotivými výsledky. Pozitivní výsledky na kokain měly kromě Jankta vyjít ještě u Tomáše Čvančary a Jana Mejdra. RUIKu to potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje z hráčova okolí.“

Komentář ACS: Žádné testy na přítomnost omamných látek v organismu klub po dopravním incidentu Jakuba Jankta neorganizoval. Zdroje autora si tedy buď přímo vymýšlely a autor jejich tvrzení dále neověřil, nebo autorem vědomě manipulovaly. Nebo žádné relevantní zdroje „z hráčova okolí“ jednoduše neexistovaly a autor tuto formulaci použil pouze pro domnělé zvýšení relevance svého textu. „Oficiálně je Tomáš Čvančara na marodce a do konce sezony už si nezahraje. Jenže je to nejspíš z jiných důvodů než zdravotních, jak klub uvádí.“

„Navenek se měla celá situace prezentovat jako zranění, není však potřeba si domýšlet, proč Sparta nechtěla tuto situaci veřejně vytahovat.“

Komentář ACS: Poranění svalu Tomáše Čvančary je doloženo objektivním lékařským nálezem a archivovanou zprávou o vyšetření hráče ze dne 28. 4. 2023 z Ústřední vojenské nemocnice Praha. „Jenže ani tady útočníkovy problémy nekončí. Čvančara je totiž údajně zapleten i v distribuci drog, což už je mnohem závažnější problém. Vyšetřovat už jej má i Policie České republiky.“

Komentář ACS: Tomáš Čvančara není prošetřován ze strany PČR. Dále: Tomáš Čvančara a Jan Mejdr ihned po zveřejnění textu požádali klub o absolvování testu na přítomnost omamných látek v organismu. Tomáš Čvančara s ohledem na zranění a neúčast v tréninkovém režimu s A-týmem absolvoval test ihned v sobotu. S negativními výsledky. Jan Mejdr podstoupí test v nejbližším možném termínu, aktuálně je v plném tréninku a cestuje s mužstvem do Olomouce k prvnímu utkání nadstavbové části. Klub nepochybuje o jeho taktéž negativním výsledku. „Pro to, co se stalo, neexistuje omluva. Spousta lidí, publikujících na internetu a sociálních sítích, včetně autora textu, nemá základní povědomí o mediální etice, mediálním právu, odpovědnosti za vlastní text či práci se zdroji. Tento článek nemá s relevantní žurnalistickou prací absolutně nic společného. Vyvolal však nenávist a poškodil hráče i náš klub,“ říká ředitel komunikace AC Sparta Praha Ondřej Kasík. „Klub i hráči se musí a budou bránit právní cestou. Ke stejnému kroku budeme připraveni i kdykoli v budoucnosti.“