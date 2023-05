Hašek po debaklu: Naším úkolem teď je, abychom se mezi sebou neroz***ali

Takové sobotní odpoledne ve Vítkovicích jste si asi nepředstavoval...

„To určitě ne, ale v téhle skupině je to turnaj mužstev, které nezačínají na stejné startovní čáře. Naším úkolem je zůstat v nejvyšší soutěži. Tady jsme tak nepůsobili i vzhledem k problémům se skládáním sestavy a správným obsazením jednotlivých pozic. Je hodně nepříjemné, když dostaneš trojku za poločas a pak ještě čtvrtý gól. Ale na tom, kolik ještě potřebujeme získat bodů a s jakými soupeři, se v podstatě nic nemění. Asi jsme si nepředstavovali, že vyhrajeme všech pět zápasů.“

Ale asi jste nečekali, že na brankáře Jiřího Letáčka ani jednou nevystřelíte, ne?

„Výkon byl na hranici katastrofy, především v defenzivě. Když dostaneš rychle tři góly, má to takový vliv na hráče, že už je všechno špatně a jde jen o to zápas nějak důstojně dohrát. To bylo už podruhé, stalo se nám to i v Liberci, kde jsme taky dostali tři za poločas. Teď je naším úkolem, abychom se mezi sebou nerozjebali, ale dokázali se dobře připravit na příští zápas s Pardubicemi, který bude velmi důležitý.“

V čem spatřujete největší potíž?

„Zbrojovka měla problémy s defenzivou, dostávala hodně gólů. Já jsem přišel, snažil se zaměřit v první fázi na obrannou hru, ačkoli to dnes nebylo moc poznat. Měl jsem pocit, že když se do sestavy vrátil Filip Souček doma s Budějovicemi a na Slovácku, mužstvo získalo na schopnosti hrát organizovaně. A z defenzivy vychází ofenziva. Cítil jsem progres v obraně, začalo to fungovat. Jenže dostal červenou kartu a tři zápasy stop... Bez něj jsme dostali trojku v Liberci, s ním to pak mělo štábní kulturu a bez něj teď zase čtyři góly... Není to o jednotlivých hráčích, ale personální obsazení pozic důležité je. A s tím problémy máme. Co jsem tady, tak chronické. Máme pořád nějaké vykartované, zraněné, nemocné. Nemůžeme se z toho vybabrat.“

Bez Součka chybí i kreativní rozehrávka, viďte?

„Hlavně potřebujeme správně bránit a nenechat soupeře centrovat, když víme, že je právě z těchto situací nebezpečný. V prvním poločase jsme se ani nedokázali vracet se svým hráčem do správných pozic. To jsou základní věci, na to nepotřebuješ být velký hráč, abys běhal se svým hráčem nebo svým obráncem, když zaútočí. To jsou elementární věci, které nesouvisí s kvalitou, spíš s ochotou. Nicméně ti, co nemají ochotu bránit, zase mají přidanou hodnotu směrem dopředu. Musí se to nějak namixovat, napasovat. S vyšší kvalitou vpředu zas riskuješ, že to nebude dobré dozadu. Naopak zase přemýšlíte, kdo vymyslí šanci, kdo dá gól. Je to alchymie, musíme si s tím poradit. Potřebujeme udělat body.“

Ano, situace ve skupině se pro vás vyvíjí barážově...

„V normální tabulce během sezony se může stát, že když prohraješ kolo, nic se nezmění, protože soupeři ze spodku taky nebodují. Kdežto tady mezi sebou vždycky někdo boduje. Body se rozdělují a my je musíme získat. Jestli máme makové nebo takové problémy, nikoho nezajímá. Máme cíl, ten je třeba splnit.“