ONLINE: St. Pauli - Leverkusen. Potvrdí Schick dobrou formu z úvodu sezony?

Patrik Schick slaví se spoluhráči gól do sítě Frankfurtu
Patrik Schick slaví se spoluhráči gól do sítě FrankfurtuZdroj: ČTK / Federico Gambarini
Český útočník Patrik Schick v dresu Leverkusenu proti Kodani v Lize mistrů
Patrik Schick ve vzdušném souboji během utkání s Frankfurtem
Patrik Schick ve vzdušném souboji během utkání s Frankfurtem
Patrik Schick v zápase Ligy mistrů proti Kodani
Český útočník Patrik Schick v dresu Leverkusenu proti Kodani v Lize mistrů
Český útočník Patrik Schick v dresu Leverkusenu proti Kodani v Lize mistrů
Patrik Schick se snaží prosadit v zápase proti Borusii Mönchengladbach
iSport.cz, ČTK
Německo - Bundesliga
Už po dvou kolech sáhli v Levrkusenu k ostrému řešení. Odvolali trenéra Erika Ten Haga, kterého nahradil Kasper Hjulmand. Dán zapal zatím v lize jedno vítězství a jednu remízu. Na vítěznou vlnu se bude chtít Bayer vrátit v Hamburku, kde vyzve St. Pauli. Nebude u toho chybět ani český útočník Patrik Schick, který je v základní sestavě. Reprezentant má ve čtyřech utkáních solidní bilanci 3+1 a svou formu bude chtít potvdit i dnes. Zápas začíná v 15.30, ONLINE přenos sledujte na iSportu.

11

