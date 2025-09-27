ONLINE: St. Pauli - Leverkusen. Potvrdí Schick dobrou formu z úvodu sezony?
Už po dvou kolech sáhli v Levrkusenu k ostrému řešení. Odvolali trenéra Erika Ten Haga, kterého nahradil Kasper Hjulmand. Dán zapal zatím v lize jedno vítězství a jednu remízu. Na vítěznou vlnu se bude chtít Bayer vrátit v Hamburku, kde vyzve St. Pauli. Nebude u toho chybět ani český útočník Patrik Schick, který je v základní sestavě. Reprezentant má ve čtyřech utkáních solidní bilanci 3+1 a svou formu bude chtít potvdit i dnes. Zápas začíná v 15.30, ONLINE přenos sledujte na iSportu.