Odstrčený odchovanec je TOP „posila“. Obránce Čech pomáhá Hradci v rozletu
Ten narativ, jak se moderně říká, jede: Do Hradce Králové se vrátil Tom Slončík a tým bere body. Jasně, blonďatý andílek má na rozpuk černobílého souboru znatelný vliv, je tu však ještě jedno jméno, které si musíte spojit se ziskem deseti bodů v posledních čtyřech duelech Chance Ligy, vyšperkovaných povalením pyšné Sparty. František Čech, nevysoký stoper, se zvedl po měsících z lavice - a šlape to.
V osmnácti letech ho Karel Havlíček vytáhl z dorostu pro děsně těžké duely o záchranu. Hradec Králové nakonec spadl, ale mladíček s patičkou zaujal, dal i gól.
„Lidi říkali, že jsem se blázen. Bál jsem se, abych ho nezabil, ale on byl prostě dobrej,“ vzpomene si Havlíček, dnes trenér reprezentační patnáctky. „Myslel jsem si, že na to má. Na jaře se moc bodů neudělalo, vzadu byl problém,“ vysvětluje.
„Fery“, jak mu v Salonu republiky všichni přezdívají, tehdy odkopal tři utkání. Zvládl je, neztratil se ani na Spartě. „Zvládl to, jeho výkony mi daly za pravdu, že to bylo správné řešení,“ ujistí se Havlíček, který si mladíka vytáhl logicky.
Předtím vedl černobílou devatenáctku, tam viděl nadání kluka, co není zrovna extrovert. Vedle něj postupně poslal do áčka také Roberta Jukla, Michala Trávníčka či Jakuba Martince. Docela povedená partička…
Martinec je dnes ve Spartě, Jukl v Teplicích, Trávníčka zradilo zdraví, přesto kope divizi v Trutnově, Čech se znovu začíná připomínat. V Hradci to přitom nikdy neměl jednoduché.
Zaprvé není na stopera nejvyšší, měří 179 centimetrů. „Od té doby, co jsem ho začal hrát, mi to všichni říkají,“ vykládal Čech před časem.
Odchod Spáčila jako příležitost
V soubojích mu přitom centimetry - aspoň většinou - neschází. Soka dokáže dobře načíst, postavit se, klidně reagovat. „Dobře předvídá, dobře čte hru a nakonec ty tři zápasy, které pode mnou odehrál v lize jako mladý, mi daly za pravdu,“ těší Havlíčka.
Pochyby o stoickém obránci se však projevovaly opakovaně. Na rok byl odeslán na hostování do třetí ligy, konkrétně do Ústí nad Orlicí. „Tam jsem se omlátil,“ děkoval štaci, která pravidelně junákům dodává odvahu pro vyšší sféry.
V Hradci to bylo znát především za vlády Miroslava Koubka. Čechovi sedl systém se třemi stopery, usadil se na levé straně. Ve středu čněla skála jménem Jan Král (nyní Olomouc), vpravo se pohyboval poctivec Jakub Klíma, jenž letos v létě odmítl v Hradci podepsat novou smlouvu a zamířil do Zbrojovky Brno.
Trojka šlapala, Votroci se dokonce prodrali do skupiny o titul.
Jenže přišel propad, který vlastně kopíruje působení Karla Spáčila v černobílých barvách. Ještě na podzim 2023 byl Čech devětkrát ve startovací jedenáctce, pak za rok a půl jen třikrát. Nynější opora Plzně vládla.
Po jeho odchodu do Viktorie nyní v létě přivedl Hradec Jakuba Uhrinčaťa ze Sparty, na začátku dostával přednost. Možná i kvůli Čechově „sálámové“ povaze.
„Trenér ho musí poznat víc. On tomu nikdy nedával nic moc navíc, což některé kouče odradí,“ netají Havlíček. „Znal jsem ho čtyři roky, věděl jsem, že není ten, co se přetrhne, ale hraje bezpečně, dobře pozičně. Je to klidná síla,“ dodá.
Nakonec na to přišel také nynější šéf lavičky David Horejš. „Přes Karla Spáčila jsme rozjížděli devadesát procent akcí, v tom nám Fery teď pomáhá,“ upozorňuje. „Když je Fanda takový jako teď, tak s ním miluju hrát,“ přihodí kapitán Tomáš Petrášek, lídr defenzivní trojice.
Další možnost bude mít v sobotu, kdy do Malšovické arény dorazí Liberec.
Čech v lize
Ročník
Zápasy
Minuty
Průměr
2016/17
3
270
90
2021/22
21
1690
80
2022/23
27
2152
80
2023/24
17
997
59
2024/25
6
218
36
2025/26
5
450
90
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|2
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|8
|1
|3
|4
|6:9
|6
|14
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu