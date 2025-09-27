Předplatné

Odstrčený odchovanec je TOP „posila“. Obránce Čech pomáhá Hradci v rozletu

Obránce Hradce František Čech
Obránce Hradce František ČechZdroj: Profimedia
Hradecký obránce František Čech
Hradecký obránce František Čech (vpravo)
Hradečtí fotbalisté se radují z gólu do sítě Zlína, který vstřelil František Čech
Hradecký obránce František Čech (vlevo)
Hradecký kapitán Tomáš Petrášek odehrává míč před zlínským Antonínem Křapkou
Zlínský obránce Jakub Černín předskočil v souboji Adama Vlkanovu z Hradce Králové
Tom Slončík z Hradce Králové se ve Zlíně často potkával v soubojích s Antonínem Křapkou
10
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Ten narativ, jak se moderně říká, jede: Do Hradce Králové se vrátil Tom Slončík a tým bere body. Jasně, blonďatý andílek má na rozpuk černobílého souboru znatelný vliv, je tu však ještě jedno jméno, které si musíte spojit se ziskem deseti bodů v posledních čtyřech duelech Chance Ligy, vyšperkovaných povalením pyšné Sparty. František Čech, nevysoký stoper, se zvedl po měsících z lavice - a šlape to.

V osmnácti letech ho Karel Havlíček vytáhl z dorostu pro děsně těžké duely o záchranu. Hradec Králové nakonec spadl, ale mladíček s patičkou zaujal, dal i gól. 

„Lidi říkali, že jsem se blázen. Bál jsem se, abych ho nezabil, ale on byl prostě dobrej,“ vzpomene si Havlíček, dnes trenér reprezentační patnáctky. „Myslel jsem si, že na to má. Na jaře se moc bodů neudělalo, vzadu byl problém,“ vysvětluje.

„Fery“, jak mu v Salonu republiky všichni přezdívají, tehdy odkopal tři utkání. Zvládl je, neztratil se ani na Spartě. „Zvládl to, jeho výkony mi daly za pravdu, že to bylo správné řešení,“ ujistí se Havlíček, který si mladíka vytáhl logicky.

Předtím vedl černobílou devatenáctku, tam viděl nadání kluka, co není zrovna extrovert. Vedle něj postupně poslal do áčka také Roberta Jukla, Michala Trávníčka či Jakuba Martince. Docela povedená partička…

Martinec je dnes ve Spartě, Jukl v Teplicích, Trávníčka zradilo zdraví, přesto kope divizi v Trutnově, Čech se znovu začíná připomínat. V Hradci to přitom nikdy neměl jednoduché.

Zaprvé není na stopera nejvyšší, měří 179 centimetrů. „Od té doby, co jsem ho začal hrát, mi to všichni říkají,“ vykládal Čech před časem.

Odchod Spáčila jako příležitost

V soubojích mu přitom centimetry - aspoň většinou - neschází. Soka dokáže dobře načíst, postavit se, klidně reagovat. „Dobře předvídá, dobře čte hru a nakonec ty tři zápasy, které pode mnou odehrál v lize jako mladý, mi daly za pravdu,“ těší Havlíčka.

Pochyby o stoickém obránci se však projevovaly opakovaně. Na rok byl odeslán na hostování do třetí ligy, konkrétně do Ústí nad Orlicí. „Tam jsem se omlátil,“ děkoval štaci, která pravidelně junákům dodává odvahu pro vyšší sféry.

V Hradci to bylo znát především za vlády Miroslava Koubka. Čechovi sedl systém se třemi stopery, usadil se na levé straně. Ve středu čněla skála jménem Jan Král (nyní Olomouc), vpravo se pohyboval poctivec Jakub Klíma, jenž letos v létě odmítl v Hradci podepsat novou smlouvu a zamířil do Zbrojovky Brno.

Trojka šlapala, Votroci se dokonce prodrali do skupiny o titul.

Jenže přišel propad, který vlastně kopíruje působení Karla Spáčila v černobílých barvách. Ještě na podzim 2023 byl Čech devětkrát ve startovací jedenáctce, pak za rok a půl jen třikrát. Nynější opora Plzně vládla.

Po jeho odchodu do Viktorie nyní v létě přivedl Hradec Jakuba Uhrinčaťa ze Sparty, na začátku dostával přednost. Možná i kvůli Čechově „sálámové“ povaze.

„Trenér ho musí poznat víc. On tomu nikdy nedával nic moc navíc, což některé kouče odradí,“ netají Havlíček. „Znal jsem ho čtyři roky, věděl jsem, že není ten, co se přetrhne, ale hraje bezpečně, dobře pozičně. Je to klidná síla,“ dodá.

Nakonec na to přišel také nynější šéf lavičky David Horejš. „Přes Karla Spáčila jsme rozjížděli devadesát procent akcí, v tom nám Fery teď pomáhá,“ upozorňuje. „Když je Fanda takový jako teď, tak s ním miluju hrát,“ přihodí kapitán Tomáš Petrášek, lídr defenzivní trojice.

Další možnost bude mít v sobotu, kdy do Malšovické arény dorazí Liberec.

Čech v lize

Ročník

Zápasy

Minuty

Průměr

2016/17

3

270

90

2021/22

21

1690

80

2022/23

27

2152

80

2023/24

17

997

59

2024/25

6

218

36

2025/26

5

450

90

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1073021:724
2Sparta971119:1022
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Bohemians84137:813
8Karviná940514:1312
9Liberec933312:1112
10Hr. Králové933312:1312
11Ml. Boleslav822415:228
12Dukla101457:147
13Baník81346:96
14Slovácko91355:116
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů