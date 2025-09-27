Sinjavskij mezi TOP obránci: Na beka ho nechtěli, v Ďolíčku září na vysněném postu
V letním přestupovém období plném rekordů tento transfer lehce zapadl, přínos Vlasije Sinjavského (28) pro hru Bohemians je však nezpochybnitelný. Sám pokryje obrovskou plochu na levé straně hřiště a má velký vliv na útočnou i obrannou fázi mužstva.
„Podle dat patřil do první desítky nejlépe kondičně připravených hráčů v lize. I na to se snažíme sázet,“ přibližuje trenér Jaroslav Veselý jeho roli. Estonský reprezentant tak v Ďolíčku dokazuje to, o čemž se roky snažil přesvědčit vedení Slovácka, tedy že jeho pozice je na levém kraji obrany.
Přitom už si vyzkoušel řadu postů. Suverénně nejčastěji nastupoval Sinjavskij na levém křídle, kde odkopal 192 utkání. Dalších 57 pak přidal na pravém kraji zálohy.
Bohemians s ním však měli jiné plány a v Ďolíčku se okamžitě chopil role levého obránce v zadní čtveřici, kde předtím podle dat společnosti Transfermarkt nastoupil pouze čtyřikrát: dvakrát za Slovácko, jednou za estonskou reprezentaci a jednou ještě na začátku kariéry v estonské lize. V dresu Klokanů pak jako krajní bek naskočil ve všech deseti dosavadních zápasech sezony.
„Na stranách máme hráče s dobrým fyzickým fondem, protože po nich chceme, aby podporovali útok a hráli hodně vysoko. Pak často běhají šedesát, sedmdesát metrů dlouhé bazény,“ vysvětluje kouč Veselý taktické záměry. Sám přitom zmiňoval, že s estonským reprezentantem byl v kontaktu delší dobu a právě změna postu mohla hrát v letním volném přestupu do Prahy velkou roli.
Sinjavskij se předtím marně snažil přesvědčit vedení Slovácka, že právě tato pozice je mu nejbližší. Za tři roky v Uherském Hradišti se tak možná i proto nikdy pořádně neprosadil jako důležitý hráč základní sestavy. „Za mě je to křídlo, ale tam on nechce hrát,“ uvedl na jaře sportovní manažer klubu Veliče Šumulikoski.
Trenér Bohemians v něm ovšem viděl potenciál.
A Estonec velkou důvěru realizačnímu týmu zatím dokonale splácí. V Chance Lize zatím odehrál každou možnou minutu, předčasně hřiště opouštěl jen po neoprávněné červené kartě z utkání proti Jablonci a zařadil se mezi nejlepší krajní beky v lize, což potvrzují i čísla.
Sinjavskij patří podle dat společnosti Wyscout mezi nejlepších deset hráčů co se týče očekávaných asistencí (1,37), počtu centrů (25), úspěšnosti centrů (52 %), driblinků (31) a úspěšnosti driblinků (64,52 %). V poslední zmíněné kategorii je dokonce v čele ligového pořadí.
Precizní práci s míčem prokázal i v minulém kole na Dukle, kdy krásnou individuální akcí připravil první branku utkání. Ladně se vymotal ze sevření dvou bránících hráčů u rohového praporku, zamířil do vápna a zpětnou přihrávkou perfektně našel skórujícího Aleše Čermáka.
„Byl to náš záměr, chtěli jsme přetěžovat kraje a tohle byla skvělá individuální akce,“ chválil ho šťastný kouč. Díky fantastické fyzické kondici pak Sinjavskij dobře zvládá i své obranné povinnosti a celkem překvapivě se na novém postu okamžitě zařadil mezi nejlepší krajní obránce soutěže.
Vlasij Sinjavskij v Bohemians
|Soutěž
|Zápasy
|Minuty
|Góly
|Asistence
|Chance liga
|8
|698
|0
|2
|MOL Cup
|2
|73
|0
|1
|Celkem
|10
|771
|0
|3