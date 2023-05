Hapal: V Německu se slaví i záchrana. Lituje Almásiho a dvou zraněných

Jak to s Jiřím Klímou a Davidem Lischkou vypadá?

„Jirka šel do souboje na dlouhou nohu, při dopadu ho hráč potlačil a zvrtl si kotník, uvidíme, jak to bude vážné. Nechci předjímat, ale v této chvíli to nevypadá nijak dobře. Lišák měl se svaly problém už v týdnu, z některých tréninků jsme ho vytáhli, abychom ho pošetřili na zápas. Věřím, že to extra vážné nebude, ale ozval se mu zadní stehenní sval, tak záleží na důkladných vyšetřeních. Naopak u Plavšiče, který odkulhal, nic vážného nebude. On jako jediný hraje vše naplno, myslím si, že ten souboj byl zbytečný. I z jeho strany. Má to naražené, nebo nakopnuté, ale nemělo by jít o nic zásadního.“

A teď k těm pozitivnějším věcem.

„Samozřejmě musím zápas hodnotit pozitivně, protože jsme zvládli první těžký zápas ve skupině o záchranu. Nejen výsledkově, ale i herně. Kromě úvodů poločasů, ve druhém jsme hráli trochu údržbu. Nicméně jsme si vypracovali dost šancí, stejně jako v Olomouci jsme byli produktivní, dali čtyři góly, přičemž ten poslední to zlomil na naši stranu definitivně. Brno pak už nekladlo větší odpor. Je mi trochu líto Almásiho, protože kdybychom hráli pořád nátlakově a ve vysokém tempu jako v prvním poločase, i on by se možná prosadil. Takhle si musí počkat.“

Ostatním to však pálí, čím to?

„Jsme přesnější, více hráčů má lepší a kvalitnější formu. Jak jsem říkal po předchozích zápasech, my jsme gólové situace měli, ale nebyli jsme produktivní. Když vzpomenu Jablonec, Boleslav, Brno, tak tam byla spousta šancí, ale místo vstřelené branky jsme po hloupé chybě inkasovali. A to nás stálo body.“

Teď k nim naopak výrazně přispěl nečekaný hrdina, pravý bek Jan Juroška, jenž si připsal dvě asistence a vše korunoval nádherným gólem.

„On to tak má, pak přijde zápas, kdy si to předkopne nebo kopne do autu... (úsměv) Předvedl výborný výkon, ale i v Olomouci hrál dobře. Jeho centry byly vynikající a gól tomu dal tečku.“

Takové rohlíky do vápna byste rád asi častěji, viďte?

„Když se do soupeře těžko dostáváte, protože brání v devíti lidech skoro v šestnáctce, kde toho prostoru není tolik, tak tohle je cesta. Ano, očekával bych i více kvality ze středu hřiště, abychom se tam dostali kolmou přihrávkou, ale tohle je recept. Vždy tam máme aspoň jednoho kvalitního útočníka, navíc s podporou Jirky Klímy, který byl v dobrých nábězích.“

Ukázali jste, že do bojů o záchranu nepatříte?

„Patříme, patříme, protože potřebné body jsme neuhráli. Mrzí mě to nejen vůči klubu, ale hlavně kvůli divákům. Když si vzpomenu na celou jarní část, tak v některých utkáních jsme vůbec nebyli produktivní, naopak jsme dělali v defenzivě hloupé chyby, které teď neděláme. Jsem rád, že jsme to odehráli na nulu. Ani si nevzpomínám na nějakou vážnější situaci Brna. Za to patří celému mužstvu dík.“

Za návrat do ligy po třinácti měsících naopak Jaroslav Svozil děkoval vám. Jak to s ním teď zamýšlíte?

„Jarda potřebuje čas, což sám ví. My o tom spolu komunikujeme, diskutujeme, šel do nekomfortního postavení ve středu zálohy. Byl to po dlouhé době první kontrakt na ligovém trávníku a v rozhodnutém zápase. Pracuje, dělá na tom, vývoj je asi delší, než jsme on i my předpokládali. Odehrál pár zápasů za béčko a budeme dál dělat na tom, aby se do předchozí formy vrátil. Já tomu věřím.“

Je solidně fungující obrana i útok pozitivem směrem k letní přípravě a další sezoně?

„Ve fotbale je defenzivní činnost celého mužstva základ, to dnes fungovalo. Nechci nijak znehodnocovat soupeře, ale Brno má své problémy, chybí jim spousta hráčů a možná jejich forma není taková jako naše. My však byli koncentrovaní, soustředění, věděli jsme, že je to velice důležitý zápas. Od toho se vše odvíjí, do další sezony to bude základ. Nedělat chyby vzadu, být bezpečný v defenzivní činnosti a naopak být produktivní. Jít ve velkém počtu hráčů do šestnáctky a snažit se prosadit. Co dnes na hřišti z naší strany bylo, snese měřítka.“

Čtyři kola před koncem máte náskok na baráž sedm bodů, můžete být klidnější...

„Dokud je vše hratelné a možné, tak jsem ve střehu. Vím, co fotbal dokáže, takže dokud to bude matematicky reálné, budu mužstvo tlačit, aby bylo koncentrované do dalších utkání. Až si to urveme a bude to jasné, tak si oddechneme. Ale spokojení s touto sezonou určitě nebudeme, i když bych ještě podotkl, že...“

Ano?

„Mužstvo i my všichni jsme se do této situace nějak dostali, ale já věřím, že nás to posílí. Věřte, že na tým je velký tlak, vnímají to, na jaké pozici byli, kde jsme se ocitali, jací soupeři nás navíc čekali. Sparta, Plzeň, Slovácko, Olomouc… Mužstvo dobře zareagovalo a já si myslím, že i záchrana v lize se slaví. Když se podíváme do Německa, nebo i jinde, tak vás to může jen zocelit.“