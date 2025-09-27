ONLINE: Žižkov - Ústí. Vítězství brněnských klubů, Opava rozdrtila béčko Sparty
Jedenácté kolo Chance Národní Ligy je téměř kompletní, zbývá v něm odehrát dva zápasy. Na Žižkově se představí nováček z Ústí nad Labem, v pondělí je pak na programu ještě dohrávka Přibrami proti Táborsku. Aktuálně vedoucí Zbrojovka už v sobotu brankou z nastavení porazila rezervu Slavie 2:1, béčko Sparty podlehlo Opavě vysoko 0:4. Dynamo České Budějovice opět prohrálo, tentokrát podlehlo brněnskému Artisu 0:2. ONLINE přenosy všech duelů sledujte na iSportu.
Zbrojovka, která v týdnu vyřadila v domácím poháru prvoligové Teplice, vyhrála šesté soutěžní utkání v řadě. Do vedení ji dnes poslal Brazilec Kaká, ale v 57. minutě vyrovnal Vorlický, který před 14 dny za A tým Slavie vstřelil dva góly Karviné. V 91. minutě ranou zpoza šestnáctky rozhodl záložník Zbrojovky Rymarenko.
Opava jako jediná v druhé v lize ještě neprohrála. Proti Spartě se trefili čtyři různí hráči. Slezané jsou druzí o skóre před Táborskem.
Artis rozhodl dvěma góly v prvním poločase. První branku dal bývalý hráč Českých Budějovic Adediran. Dynamo prohrálo pátý soutěžní zápas za sebou, zatímco hosté prodloužili svou neporazitelnost na deset zápasů.
Rezerva Baníku Ostrava prohrávala po gólu Omotoyeho, ještě do poločasu otočili skóre Komljenovič a Jaroň. Komljenovič vstřelil pátou branku v sezoně, v tabulce střelců je lepší jen jeho spoluhráč Pira. V 89. minutě ale srovnal Franěk.
V utkání Prostějov - Vlašim padly oba góly až v závěru. Hosty poslal do vedení v 81. Rama, ve třetí minutě nastavení zařídil domácím bod z penalty Koudelka. Středočeši nezvítězili popáté v řadě a mají na kontě stále jedinou výhru.
Do zápasu na stadionu Pardubic vstoupily dva týmy s nejhorší formou v lize. Chrudim a Kroměříž z posledních pěti zápasů braly oba jen tři body. Vedení se v prvním poločase zásluhou Kaulfuse a Hufa ujali domácí. Situaci jim zkomplikovala druhá žlutá karta pro záložníka Jambora, vedení ale i přes gól kroměřížského Žáka udrželi.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|10
|8
|1
|1
|26:10
|25
|2
Opava
|10
|6
|4
|0
|18:6
|22
|3
Táborsko
|10
|7
|1
|2
|18:10
|22
|4
Artis
|11
|6
|3
|2
|17:12
|21
|5
Žižkov
|10
|6
|1
|3
|15:11
|19
|6
Baník B
|11
|5
|3
|3
|20:13
|18
|7
Slavia B
|11
|5
|1
|5
|21:12
|16
|8
Ústí
|10
|5
|1
|4
|19:15
|16
|9
Prostějov
|11
|4
|2
|5
|13:15
|14
|10
Příbram
|9
|4
|1
|4
|11:15
|13
|11
Jihlava
|11
|3
|3
|5
|13:14
|12
|12
Chrudim
|11
|2
|5
|4
|13:20
|11
|13
Sparta B
|10
|3
|0
|7
|6:22
|9
|14
Č. Budějovice
|11
|2
|2
|7
|9:22
|8
|15
Vlašim
|11
|1
|4
|6
|11:17
|7
|16
Kroměříž
|11
|1
|0
|10
|9:25
|3
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup