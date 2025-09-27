Předplatné

SESTŘIHY: Slovan udeřil v závěru, výhra Karviné v deseti. Bohemians – Olomouc 2:2

Fotbalová Chance Liga pokračuje už 10. kolem. Slavia zvládla páteční předehrávku s Duklou, Sparta zvládla duel na hřišti Baníku. Bohemians v sobotním programu remizovali s Olomoucí, Karviná skolila Slovácko v deseti. Liberec vydřel výhru v Hradci Králové v závěru utkání. SESTŘIHY utkání sledujte na iSportu.

Slavia - Dukla 2:0

Slavia malé pražské derby zvládla bez větších problémů. Oba góly Pražanů vstřelil ještě v prvním poločase Tomáš Chorý, který se vrátil po šestizápasovém trestu za úder do rozkroku Milana Heči. Červenobílí jsou v sezoně dál neporažení, v úterý je čeká duel Ligy mistrů na hřišti Interu Milán.

SESTŘIH: Slavia - Dukla 2:0. Chorého dvougólový návrat i karta za šlápnutí na soupeře • iSport.tv

Baník - Sparta 0:3

Sparta se po zaslouženém a jednoznačném vítězství v Ostravě vrací na první místo v tabulce. Utkání rozhodli Letenští v prvníh pětačtyřiceti minutách, kdy se postupně prosadili Filip Panák, Veljko Birmančevič a John Mercado. Pavel Hapal a jeho družina nadále v lize tápe, připsala již pátou porážku v řadě.

Baník - Sparta 0:3. Dominance Letenských, domácí hořeli v obraně • iSport.cz

Bohemians - Olomouc 2:2

Olomouc po fiasku v MOL Cupu (2:3 s Novými Sady) zajížděla napravit reputaci do Ďolíčku. Svěřenci Tomáše Janotky prohrávali, poté za to vzal Daniel Vašulín, jenž během dvou minut obrátil vývoj zápasu na stranu Hané. Klokani ale dokázali srovnat, a tak se oba týmy o body dělily.

SESTŘIH: Bohemians - Olomouc 2:2. Sigmě nestačily dva slepené góly Vašulína • iSport.cz

Slovácko - Karviná 1:2

Slovácko po utrápené výhře v MOL Cupu (2:1 s Horními Ředicemi) nestačilo na ligové scéně na Karvinou. Ta dokázala navzdory vyloučení Alexandra Bužka z prvního poločasu v Uherském Hradišti zvítězit a brát plný bodový zisk. Mužstvo ze Slezska uzmulo výhru potřetí v řadě, z toho jednou v poháru.

SESTŘIHY: Slovácko - Karviná 1:2. Slezané hráli skoro hodinu v deseti, přesto trefili vítězný gól • iSport.cz

Hradec - Liberec 2:3

Liberec vyloupil Hradec Králové, a to v závěru utkání. Jan Mikula perfektně zužitkoval přihrávku Afolabia Soliua. Domácí přitom dvakrát vedli. Nejprve otevřel skóre kapitán Tomáš Petrášek, po vyrovnání Slovanu udeřil Adam Vlkanova, na kterého pak zareagoval rakouský záložník Ermin Mahmič. Šňůra bodování Votroků se tak zastavila po čtyřech ligových duelech.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Karviná1050516:1415
6Liberec1043315:1315
7Olomouc104337:615
8Zlín942312:1114
9Bohemians94239:1014
10Hr. Králové1033414:1612
11Ml. Boleslav822415:228
12Dukla101457:147
13Baník91356:126
14Slovácko101366:136
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

