SESTŘIHY: Slovan udeřil v závěru, výhra Karviné v deseti. Bohemians – Olomouc 2:2
Fotbalová Chance Liga pokračuje už 10. kolem. Slavia zvládla páteční předehrávku s Duklou, Sparta zvládla duel na hřišti Baníku. Bohemians v sobotním programu remizovali s Olomoucí, Karviná skolila Slovácko v deseti. Liberec vydřel výhru v Hradci Králové v závěru utkání. SESTŘIHY utkání sledujte na iSportu.
Základní část - 2025/2026
Slavia - Dukla 2:0
Slavia malé pražské derby zvládla bez větších problémů. Oba góly Pražanů vstřelil ještě v prvním poločase Tomáš Chorý, který se vrátil po šestizápasovém trestu za úder do rozkroku Milana Heči. Červenobílí jsou v sezoně dál neporažení, v úterý je čeká duel Ligy mistrů na hřišti Interu Milán.
Baník - Sparta 0:3
Sparta se po zaslouženém a jednoznačném vítězství v Ostravě vrací na první místo v tabulce. Utkání rozhodli Letenští v prvníh pětačtyřiceti minutách, kdy se postupně prosadili Filip Panák, Veljko Birmančevič a John Mercado. Pavel Hapal a jeho družina nadále v lize tápe, připsala již pátou porážku v řadě.
Bohemians - Olomouc 2:2
Olomouc po fiasku v MOL Cupu (2:3 s Novými Sady) zajížděla napravit reputaci do Ďolíčku. Svěřenci Tomáše Janotky prohrávali, poté za to vzal Daniel Vašulín, jenž během dvou minut obrátil vývoj zápasu na stranu Hané. Klokani ale dokázali srovnat, a tak se oba týmy o body dělily.
Slovácko - Karviná 1:2
Slovácko po utrápené výhře v MOL Cupu (2:1 s Horními Ředicemi) nestačilo na ligové scéně na Karvinou. Ta dokázala navzdory vyloučení Alexandra Bužka z prvního poločasu v Uherském Hradišti zvítězit a brát plný bodový zisk. Mužstvo ze Slezska uzmulo výhru potřetí v řadě, z toho jednou v poháru.
Hradec - Liberec 2:3
Liberec vyloupil Hradec Králové, a to v závěru utkání. Jan Mikula perfektně zužitkoval přihrávku Afolabia Soliua. Domácí přitom dvakrát vedli. Nejprve otevřel skóre kapitán Tomáš Petrášek, po vyrovnání Slovanu udeřil Adam Vlkanova, na kterého pak zareagoval rakouský záložník Ermin Mahmič. Šňůra bodování Votroků se tak zastavila po čtyřech ligových duelech.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|6
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|7
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|8
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu