SESTŘIH: Boleslav - Hradec 0:0. Smrž viděl červenou, domácí toho nevyužili

První zápas nic nenapověděl. Mladá Boleslav na úvod své čtvrté účasti ve skupině o umístění v rámci nadstavbové části FORTUNA:LIGY remizovala z pozice domácího týmu s Hradcem Králové 0:0. Příští týden se oba celky utkají na stejném stadionu znovu, kdy se rozhodne o postupujícím do další fáze. Úspěšnou akci sice v první půli zosnoval Matěj Matějovský, jenže jeho přihrávka na Lukáše Maška šla do ofsajdu. Ve druhé půli úřadoval Vasil Kušej, avšak bez gólového efektu. Vojtěch Smrž musel po dvou rychlých žlutých kartách pod sprchu, krátkou přesilu ovšem domácí nevyužili. VIDEA klíčových okamžiků utkání sledujte na webu iSport.cz.

Fotbalisté Mladé Boleslavi v úvodním semifinále nadstavbové skupiny o umístění remizovali s Hradcem Králové 0:0. Skóre se nezměnilo ani po vyloučení hostujícího Vojtěcha Smrže z 85. minuty. Odveta je na programu v sobotu opět v Mladé Boleslavi, v roli domácího týmu ale budou tentokrát Východočeši, kteří během výstavby svého stadionu mají v Lokotrans Areně domácí azyl.

Mladá Boleslav s Hradcem Králové tak mají i po třetím vzájemném duelu v ligové sezoně vyrovnanou bilanci, v základní části si oba týmy připsaly po jednom vítězství. Středočeši neprohráli počtvrté za sebou, doma dokonce posedmé. „Votroci“ čekají na vítězství čtyři utkání.

Oba trenéři udělali oproti obvyklým základním sestavám několik změn. Více experimentoval domácí kouč Hoftych, jenž poslal od úvodní minuty do zápasu Maška se Žitným. Na hrotu chyběl nejlepší jarní střelec Kušej, ani na lavičce nebyli další útočníci Škoda s Jawem.

Královéhradecký trenér Hejkal dal poprvé v ligovém ročníku příležitost brankáři Vízkovi. Navzdory předzápasovým prohlášením ale žádné další překvapení nepřichystal, byť pouze mezi náhradníky začal nejlepší střelec týmu Vašulín.

Jako by se změny projevily na souhře obou celků a první poločas nenabídl 1144 divákům příliš zajímavou podívanou. Až v 26. minutě Mašek poprvé prověřil brankáře Vízka. Ladrova střela o chvíli později skončila po teči mimo tři tyče. Největší šanci měl v 35. minutě půlhodině Šimek, jehož hlavička po rohovém kopu skončila těsně mimo. Hosté zahrozili pouze nepřesným volejem Kodeše.

Krátce po změně stran si domácí gólman Mikulec už připsal první zákrok po Trusově křižné ráně. Po hodině hry se dostal do hry ze střídačky spolu s ligovým debutantem Kaulfusem i Kušej, který okamžitě rozpohyboval domácí útok. Reprezentant do 21 let se v 65. minutě skvělým zpracováním dostal až před Vízka, gólmana už ale nedokázal přehodit.

Kušej se ocitl ve velké šanci i o deset minut později, Matějovského dlouhý pas ale zblízka neusměrnil do brány. Tlak Středočechů se závěrem utkání sílil, k brance ale nevedl. A to ani v krátké přesilovce po Smržově druhé žluté kartě. Královéhradecký záložník dostal jako první hráč v aktuální sezoně nejvyšší soutěže třetí červenou kartu. Mladá Boleslav tak na rozdíl od loňska nevykročila k obhajobě triumfu v nadstavbové skupině výhrou.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Mikulec – Šimek, Suchý, Karafiát – Suchomel (81. Mareček), Donát, Matějovský (C), Žitný (61. Kaulfus), Fulnek (81. Stránský) – Ladra, Mašek (61. Kušej). Hosté: Vízek – Smrž, Klíma, Čech (82. Novotný) – Gabriel, Kodeš, Rada (C), Harazim (54. Leibl) – Kučera – Trusa, Koubek (69. Vašulín). Náhradníci Domácí: Šerák, Kaulfus, Dancák, Vaníček, Stránský, Mareček, Kušej Hosté: Reichl, Baloun, Leibl, Dvořák, Novotný, Vašulín Karty Hosté: Klíma, Trusa, Kučera, Smrž, Smrž Rozhodčí Stanislav Volek – Adam Horák, Stanislav Pochylý Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 1144 diváků

Mladá Boleslav - Hradec Králové: Úlet Smrže znamená červenou a oslabení pro hosty Video se připravuje ...

Mladá Boleslav - Hradec Králové: Střídající Kušej měl obrovskou šanci Video se připravuje ...

Mladá Boleslav - Hradec Králové: Koubek se sápal po dorážce, odkrytou bránu ale netrefil Video se připravuje ...

Mladá Boleslav - Hradec Králové: Mašek dostal míč do brány, VAR byl ale proti Video se připravuje ...