Priske otevřeně o kauze Čvančara: Hanebné. Musí to mít konsekvence

Výkon? Do ofenzivy slabota, do defenzivy jistota. To nejdůležitější ovšem je, že se Sparta v Olomouci dokázala oklepat z pár dní staré porážky ve finále MOL Cupu. Vítězství 1:0 udrželo Letenské i po prvním nadstavbovém kole FORTUNA:LIGY na prvním fleku. První z celkových pěti kroků tak rudí zvládli. „V této fázi sezony jsou nejdůležitější výhry,“ prohlásil trenér Brian Priske. A otevřeně promluvil o svých dojmech z aféry kolem Tomáše Čvančary a Jana Mejdra…

V Olomouci jste tři body především vyválčili, že?

„Souhlasím s tím, že to byl víc boj než hezký fotbal. V této fázi sezony jsou nejdůležitější výhry. Chceme hrát hezký fotbal, ale ne vždycky je to možné. Posledně jsme se tu snažili být víc na míči a neosvědčilo se to, skončilo to remízou. Nemůžete hrát přímo na útočníky, protože Sigma je pod vámi, na tyhle situace čeká. My jsme si to navíc komplikovali tím, že jsme hráli zbytečně dozadu. Chci ale vyzdvihnout bojovnost. Hráči dřeli. Věřím, že přijdou zápasy, které budeme mít víc pod kontrolou. Těžko ale říct, jak to bude ve zbytku sezony. Víme, o co hrajeme, co nás čeká. Třeba už teď v sobotu.“

V sestavě jste udělali čtyři změny. Mohlo to ovlivnit výkon vašeho týmu?

„Celkově si nemyslím, že by to změnilo strukturu naší hry. Určitě to nebyl záměr. Je přirozené, že když máte levonohého hráče na pravé straně, je to znát. Obvykle tam hrají Wiesner s Mejdrem, teď jsme to řešili Jardou Zeleným. Ale pokud jde o konkrétní hráče, Vydra si vedl velice dobře, hlavně v defenzivní fázi si plnil povinnosti. Minčev ukázal dobrou mentalitu. Směrem do ofenzivy to od nás nebylo takové, projevila se důležitost utkání.“

Olomouc - Sparta: Minčev podklouzl, ale skákavá střela Macíka zaskočila, 0:1 Video se připravuje ...

Jak jste s týmem komunikoval s ohledem na kauzu kolem Tomáše Čvančary a Jana Mejdra?

„Bavili jsme se o tom, vysvětlili jsme si tu situaci. K hráčům v sobotu na Strahově mluvil i Tomáš Rosický. Ujistil je, že klub stojí stoprocentně za Čvančarou s Mejdrem. Víte, že nedělám tolik osobní komentáře na základě mých pocitů, tady bych ale rád něco řekl.“

Prosím.

„Je to absolutně nepochopitelné, hanebné. Opravdu doufám, že to bude mít další konsekvence. Ať už by měli zasáhnout politici nebo někdo další, je potřeba učinit kroky, aby se nemohla opakovat situace, kdy na internet můžete napsat cokoli, co se vám zlíbí. Pak už to totiž nikdy nesmažete. Věřím, že to cítíte i vy novináři. Víte, jakou máte odpovědnost, jak důležitá vaše práce je. Je potřeba chránit nejen hráče, ale obecně všechny lidi, aby se jim něco takového nemohlo stát. Je to nerespektování hráčů, kteří pracují na tom, aby v kariéře něco dokázali.“

Jak je na tom Čvančara po zdravotní stránce?

„Má velkou rupturu ve svalu. Trénuje dvakrát týdně, ale čeká ho několik náročných týdnů. Ve zbytku sezony s ním už počítat nemůžeme, ale věřím, že na start letní přípravy bude fit.“

Budete chválit Kryštofa Daňka, který po nástupu na plac odvedl vynikající práci?

„Jednoznačně. Je potřeba si připomenout, co má za sebou. Prošel si hodně náročným obdobím, je to jeden z kluků, kteří si zaslouží hrát víc. Je mi to líto. Do Vánoc měl velkou minutáž, ve druhé polovině sezony je konkurence v týmu silnější a tvrdší. Musím ale vyzdvihnout disciplínu a přístup k tréninku. Mluvil jsem s ním před zápasem a řekl, že udělá všechno pro to, aby tu Sparta uspěla. Svým výkonem se o to opravdu přičinil.“

Navíc byl obětí ostrého faulu od Denise Kramáře. Myslíte, že jsou hráči v lize dostatečně chránění?

„Obecně hráči chránění jsou. Ale jsou incidenty, kdy cítíte, že tomu tak není. Zákrok na Dáňu byl velmi tvrdý, viděl jsem nataženou nohu proti kotníku. Musím ale věřit rozhodčím a videu. Z mého pohledu to byla víc červená než žlutá. Věřím nicméně tomu, že rozhodčí udělají správná rozhodnutí.“