Ta ruka byla na penaltu, zlobil se Jílek. Sudí popsal, proč ji nepískal

Resumé hodnocení výkonu Sigmy proti Spartě z olomouckého pohledu: dobrý výkon, není co vytknout, smolná branka, minimálně bod jsme si zasloužili, mrzí to i kvůli fanouškům. Shodl se na tom trenér Václav Jílek i středopolař Martin Pospíšil.

Stejný pohled měli oba na Kairinenovu ruku. Zifčákův tečovaný centr dopadl Finovi kamsi mezi prso, biceps a paži v oblasti konce rukávu. A bylo veselo...

„V dnešní době, kdy máme VAR a můžeme se na to jít podívat, nedokážu pochopit, že ani po zhlédnutí videa to ruka není,“ kroutil hlavou Pospíšil.

„Jestli se bojíme písknout něco proti Spartě? Nevím, ale dá se na to podívat na obrazovce přece. Někteří lidé mě odrazovali od návratu do Česka kvůli těmto věcem. Není to nic příjemného, poznal jsem to na vlastní kůži...“ pokračoval zkušený záložník.

Celá lavička Hanáků vehementně protestovala a čekala na to, zda se sudí Jan Všetečka po komunikaci ve sluchátku opravdu půjde podívat na monitor. Nešel.

„Upřímně v tom mám guláš. Nevím, co je ruka, co není ruka. Ale tohle je penalta. Když si srovnám penaltový zákrok Sparty s Plzní, tak dneska byla Kairinenova ruka možná dál od těla než ta Hejdova. Můžeme se bavit o místu – jestli to byla paže, nebo biceps. Dostal jsem i informaci, že mu to šlo ještě přes hruď. Nesmysl. Nebylo to v přirozené poloze a ruka byla trefená. Za mě penaltový zákrok,“ popisoval Jílek.

To rozhodčí zápasu Jan Všetečka viděl celou situaci zásadně jinak a za svým verdiktem si stál i po utkání. „Z mého pozičního postavení jsem viděl, že bránící hráč zahrál rukou v přirozené poloze a snažil se navíc míči vyhnout. Ten byl navíc těsně před ním tečován. I proto jsem pokutový kop nemohl nařídit," popsal Všetečka pro Českou televizi inkriminovanou situaci.

Nutno navíc podotknout, že chvíli předtím se rukou ve vlastním vápně při pádu po uklouznutí dotkl balonu i olomoucký Vít Beneš. Následovala tutovka Jana Kuchty, kterou brankář Matúš Macík skvěle vytáhl na tyč.

Kouč Sigmy pak zmínil ještě jeden moment, sympaticky proti svému mužstvu. A sice ostrý Kramářův skluz kolíky napřed nad kotník Kryštofa Daňka, po kterém mladý útočník dostal jen žlutou kartu.

„Druhou hrubou chybu rozhodčího vidím v tom, že Denis Kramář nebyl vyloučený. Byl to poměrně ostrý zákrok. Nechtěl bych, aby se takhle soupeř prezentoval proti nám, takže stoprocentně bych řval,“ podotkl Jílek a vyčinil zimní posile z Opavy.

Pospíšila štvala ještě situace, kdy středem hřiště vedl rychlý brejk a zezadu byl povalen. „Jasný faul. Sami hráči Sparty pak říkali, že nechápou, že to nepískl. Nemáme se o čem bavit. Nejsem hráč, který by padal. Dostal jsem se přes hráče, šli jsme do šance. I jejich hráč si toho byl vědomý. Pan rozhodčí to bohužel neviděl, prý to bylo tělo na tělo... Dnes tam těch sporných okamžiků bylo víc, než bylo zdrávo. Nechám to na jiných, oni jsou za to placení, dostávají známky, tresty, takže víc se do toho pouštět nebudu.“