Trpišovský: Jurečka před lety nehrál ani v Kolíně... Dál chce Van Burena

Potřetí během jednoho měsíce sešívaní vyhnali z Edenu „klokany“, největší podíl na drtivé výhře 6:0 měl Václav Jurečka. V prvním poločase otevřel skóre, po pauze přidal další tři góly, pátý kousek byl slávistickému střelci odebrán kvůli ofsajdu. Skvělý výkon. „Je to docela vtipné, že před lety nehrál v Kolíně a přitom to dotáhl do Slavie a do evropských pohárů. Je inspirací pro další kluky, protože ve druhé lize byl ve čtyřiadvaceti letech,“ usmíval se trenér Jindřich Trpišovský.

Jaké je vaše hodnocení?

„Začátek jsme moc nechytili, neměli jsme dobrý pohyb, chyběla nám dynamika a nezakládali jsme útoky, jak jsme chtěli. Měli jsme hodně vyhozených míčů, hlavně z levé strany. Bohemka měla dvě nepříjemné situace, ale pokaždé jsme to dobře dohráli a dostoupili. Náš výkon se postupně zlepšoval, po prvním gólu jsme už hráli výborně, dali šest branek, měli jsme i další šance. Ať to byl Van Buren nebo Kačaraba. V druhém poločase byl náš výkon absolutně dominantní, skvělý, gradující. Jsme rádi za vítězství, za výkon, za atmosféru. Některé góly byly opravdu krásné. Všechno korunoval Venca Jurečka čtyřmi brankami. Vyšla nám akce i při gólu Douděry, kterou často trénujeme. Doudis potvrdil fazonu, v pádu skóroval.“

Po poháru jste speciálně chválil Jurečku, vyslouží si po čtyřgólovém večeru ještě větší kredit?

„Upřímně, prvních dvacet minut se mně nelíbil, nedostal se do hry. Nicméně možná jsme našli novou desítku. Trochu jsme to přeskupili a on z pozice podhrotu dal tři góly, další byl neuznaný. Projevil své přednosti, ukázal komplexnost. Jeho největší zbraní je škála palebných pozic, ukazuje to i na tréninku. Má utaženou přesnou ránu, je schopný vystřelit z plného běhu. Nyní má skvělou formu, hodně se zlepšil v mezihře. Dřív byl vyloženě hrotovým hráčem, nebo nastupoval z křídla. Dnes si zvykl i na podhrot. Momentálně je jedním z našich nejlepších hráčů. Kdybych měl říct jeho neřest, nebo to, co se mu nedaří, nic by mě nenapadlo.“

Jaroslav Veselý, trenér Bohemians, vzpomínal, jak si ho vytáhl z Opavy do Kolína. Vy jste tenkrát byl trenérem Žižkova. Vzpomínáte na „kolínského“ Jurečku?

„Vyhráli jsme 4:0 a Venca šel do zápasu jako střídající hráč. Utahuju si z něj, že byl náhradníkem v druhé lize. Venca říkal, jak ho trenér Veselý moc nestavěl. Je to docela vtipné, že před lety nehrál v Kolíně a přitom to dotáhl do Slavie a do evropských pohárů. Je inspirací pro další kluky, protože v Kolíně byl ve čtyřiadvaceti letech. Venca byl vždycky nechutnej protihráč. Nevyčnívá technickými kousky, ale má skvělé krytí míče, soubojovost, fyzický fond, takový hráče mám rád. Když jsme se potkali jako soupeři, vždycky jsem byl rád, jakmile nebyl v základu. Dynamika jeho růstu je skvělá, Martin Svědík s ním ve Slovácku odvedl spoustu práce. Tam udělal největší progres.“

Je to typ hráče, který dorůstá později?

„Je to podobné jako u Davida Douděry. Oba si kariéru museli vydřít a vydobýt. Přicházíme na chuť pracantům, kteří nejsou tolik líbiví, ale obětují se pro tým. Někteří typově podobní kluci jako Coufal nebo Souček, už ukázali, že se mohou stát hvězdami i jinými zbraněmi, než je první dotek a filigránské přihrávky. Je to o píli a o překonání těžkých chvil. Tihle kluci nikdy nedostali nic zadarmo. Také je důležité přijít do týmu, který dovede váš styl zhodnotit.“

Proč byl kapitánem Mick van Buren? A jak vypadá s jeho budoucností ve Slavii?

„Kapitáni nám vypadli, řešili jsme dvě jména – Ondru Koláře, nebo Micka. Osobně nemám rád, když jsou brankáři kapitány. Proto padla volba na Micka. Ano, v létě mu končí smlouva. Doufám, že u nás bude pokračovat. Týmu je hodně prospěšný, ukazuje to i v mezihře. Není to jen vyloženě brejkový hráč, zlepšil krytí míče. Ve finále poháru proti Spartě sice nedal gól, ale jeho výkon byl naprosto skvělý.“

Jak to vypadá se Zafeirisem, který o poločase střídal? Bude k dispozici na další derby?

„Není zcela zdravý. Už jsem o tom mluvil po finále poháru, zatím nemůže nastoupit na celý zápas. Dnes jsme chtěli mít silný úvod, dát gól, proto šel od začátku. Pak si řekl o střídání. Na derby ale bude. Ogbu má také menší problém, i proto šel brzo dolů. Lingr trénuje, Ševčík začíná s lehčím zatížením. Start Holeše nedoporučili lékaři, měl potíže po střetu s Panákem. Máme příslib, že ve středu by se měl vrátit a být v sobotu k dispozici.“