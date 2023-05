Jílek se Saňákem prodloužili v Sigmě, ale... Sehraje asistent roli u Svědíka?

Zatím je to pořád rovina „co by kdyby“, ale vzhledem k tomu, že plzeňské sondování situace kolem trenéra Martina Svědíka má reálné základy, nemusí jít zanedlouho vyloženě o sci-fi scénář. V příběhu kolem úspěšného kouče Slovácka, jeho budoucnosti v Uherském Hradišti a případných námluvách se slavnějšími zájemci, může roli sehrát překvapivé jméno z úplně jiné adresy. A to čtyřiačtyřicetiletý Jiří Saňák, v současnosti asistent Václava Jílka v Olomouci