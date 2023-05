Siegl vs. Šmicer a jejich divoké derby na konzoli. Dřív hráli karty a četli si

Už v sobotu na sebe fotbalisté Sparty a Slavie narazí v klíčovém zápase skupiny o titul. Do hracího studia iSport.cz dorazili Horst Siegl a Vladimír Šmicer, legendy obou rivalů. Derby si zkusili nanečisto při hraní oblíbené počítačové hry FIFA. Kromě posledních soubojů vedoucích týmů ligy v této sezoně probrali zápasy v nadstavbě, pozastavili se i nad ideální sestavou pro sobotní šlágr a prozradili své tipy na výsledek a střelce, který by se mohl prosadit.

Před prvním jarním derby Vladimír Šmicer prozradil, že na Letné byl naposledy před devíti lety, to se na jaře změnilo. Vyrazil se podívat na finále MOL Cupu, v němž kraloval bývalý jeho oblíbený tým.

„Věděl jsem, že tam bude půlka stadionu patřit fanouškům Slavie, bylo to dobré, odcházel jsem spokojený. Seděl jsem mezi Ivanem Haškem a Sigim, měl jsem dobrou společnost. Bylo jasné, že vyhrát může jen jeden tým a tentokrát jsme to zvládli my,“ těší Šmicera.

Atmosféru na spravedlivě rozděleném stadionu mezi příznivce obou týmů si pochvaloval i bývalý sparťanský útočník. „Musím pogratulovat, samozřejmě i divákům, atmosféra byla skvělá. Kéž by bylo víc takových zápasů, ale s trošku jiným koncem,“ tvrdí Siegl.

Šmicer si první trofej v této sezoně užil i po konci zápasu. „Nějak jsem to protáhl, slavil jsem, jako kdybych to vyhrál já. Nikdy jsem český pohár nevyhrál, což mě strašně mrzí. Když jsem se vracel z Francie, hrozně jsem ho chtěl vyhrát, ale bohužel se to nepovedlo.“

Při hraní fotbalu na obrazovce nejdřív jasně kraloval Šmicer... 1:0, 2:0, 3:0 - sázel na konzoli jeden gól za druhým. Ale v druhém poločase Siegl se svojí Spartou zabral a počítačové derby skončilo 4:4. Víc divoké skóre než při prvním jarním derby v lize, které skončilo 3:3.

Z pohodlí gauče oba hosté zavzpomínali, jak si se spoluhráči krátili dlouhé chvíle na soustředění mezi tréninky nebo na výjezdech během hráčské kariéry.

„My jsme hráli karty a docela nám to šlo. Prší, mariáš, všechno možný...a někdy i o peníze,“ prozradil Siegl. „To my měli čtenářský kroužek, koupili jsme si knížku, sedli si dokolečka a četli si,“ vtipkoval Šmicer.

Tento fórek samozřejmě nezůstal bez odpovědi protihráče: „No to pak bylo vidět na hřišti, jak nás měli přečtený.“

Po posledním derby absolvují týmy ze skupiny o titul ještě tři poslední zápasy. Který podle nich bude nejvíc nepříjemný? „Trošku se obávám Slovácka, protože se tam Spartě delší dobu nedaří, většinou je to tam nepříjemný,“ zhodnotil Siegl a Šmicer dodal: „Nám dělají problémy zápasy venku, takže musím říct Spartu a Olomouc.“

Další témata, která Šmicer a Siegl probrali:

Co řekli o posledním pohárovém derby na Letné?

Jak moc prožívali boj o první místo v základní částí F:L?

Kteří hráči by v sobotu neměli chybět v základní sestavě?

Jak trávili volný čas mezi tréninky?

Měl některý ze spoluhráčů zvláštní koníčky?

Jaký názor mají na nadstavbu?

Společně třikrát týdně hrají hokej, podle čeho rozdělují hráče do týmu?

Která hvězda NHL si s nimi došla zahrát?

Kde budou derby s pořadovým číslem 307 sledovat?

Co podle nich rozhodne?

Který hráč se v sobotním zápase prosadí?