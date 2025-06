Hradec jede bomby, dotírá na elitní šestku, ale... V klubu je cítit nervozita

Sportovní manažeři zoufale shánějí borce na špici útoku. Nabídka je omezená, na trhu je střelců nedostatek. Některé kluby potřebují schopného kulometčíka víc, jiné míň. V první početnější množině je Hradec Králové. S produktivitou má po loňském odchodu Daniela Vašulína do Plzně problém. V ročníku parta Davida Horejše nastřílela čtyřicet branek, což ji řadí na desáté místo společně s Karvinou. „Votroci“ v řadě duelů dopláceli na jalovou koncovku. Kdyby vypracované šance proměnili v přesné střely do terče, do elitní skupiny o titul by se zřejmě vecpali.

Proto v klubu shánějí borce, který se umí orientovat v ofenzivní zóně a za sezonu přispěje více než deseti góly. „Přivést fotbalistu na českém trhu pod pět milionů je takřka nemožné. A to se bavíme o průměrných hráčích. V případě útočníků jde o ještě vyšší sumy. Je složité někoho vytipovat v poměru cena/výkon, aby to zapadlo do našeho rozpočtu. Je super doba pro hráče a agenty, pro kluby horší,“ vyznal se sportovní ředitel Jiří Sabou v rozhovoru pro Sport.cz.

Pohled do statistik minulého ročníku Chance Ligy není pro hradecké útočníky vůbec příjemný. Adam Griger, vytáhlý slovenský mládenec, se trefil čtyřikrát, Ondřej Mihálik dvakrát, jednou Matěj Koubek (v klubu už není). Petr Juliš, byť to není typický hrotový forvard, ukončil sezonu s nulou, stejně tak často zraněný Ondřej Šašinka.

Proto si dal Sabou za cíl přes léto ulovit schopného chasníka se střeleckými geny. Byl v komunikaci s exslávistou Mickem van Burenem. Po pozitivních zkušenostech ze štace v Českých Budějovicích chtěl nizozemského matadora do týmu trenér Horejš, jenže návrat zpátky do Čech není momentálně reálný.

Čtyřnásobný ligový mistr se Slavií má platný kontrakt v Cracovii Krakov, který mu zaručuje na české poměry nadstandardní podmínky. Byť si Hradec může dovolit pustit žilou víc, než tomu bylo v minulosti zvykem, na finanční možnosti většiny polských klubů nedosahuje. Věci se ještě mohou změnit, ale spíš to vypadá, že Van Buren nerozšíří nepočetnou skupinu zahraničních hráčů na východě Čech.

Šéf hradeckých sportovních operací Sabou se na trhu umí blýsknout, trefit se do neznámého hráče, co si na bojišti rychle dovede vyřídit důležitou roli. Naposledy se mu to povedlo s Karlem Spáčilem. Po roce v nejvyšší soutěži přestoupil do Plzně za sumu necelých čtyřiceti milionů korun. Jenže s útočníky je větší kříž. Byť Sabou v nedávné minulosti uměl pořídit Daniela Vašulína, Erika Prekopa nebo Filipa Kubalu, nyní v Hradci na ofenzivní jedničku stále čekají.

Do přípravy se zapojil třiadvacetiletý Jakub Hodek z Dukly, nikdo další nedorazil. David Horejš tak má aktuálně k dispozici Mihálika, Šašinku, návrátilce z Chrudimi Matěje Náprstka a Grigera, který prochází rekonvalescencí po zlomenině zánártní kůstky v noze. Teoreticky by pozici hrotového útočníka mohl obstarat i Petr Juliš, o toho se však zajímají v Liberci.

„Máme ambice posouvat se dál. Samozřejmě všichni bychom chtěli poháry, ale nebude to vůbec lehké. Nová sezona začíná od nuly, nám odešli Karel Spáčil a Jakub Klíma. Musíme přivést nové hráče, abychom byli zase konkurenceschopní,“ připouští Sabou.

Do začátku ligy je ještě dost času, přesto v Hradci mírná nervozita panuje.

Hradecké portfolio útočníků (bilance v minulé sezoně)

Adam Griger

Zápasy/branky/asistence: 22/4/0

Ondřej Mihálik

Zápasy/branky/asistence: 29/2/4

Ondřej Šašinka

Zápasy/branky/asistence: 0/0/0

Jakub Hodek

Dukla: Zápasy/branky/asistence: 5/0/0

Vyškov: Zápasy/branky/asistence: 16/7/1

Matěj Náprstek (druhá liga)

Hradec Král.: Zápasy/branky/asistence: 7/0/0

Chrudim: Zápasy/branky/asistence: 15/7/1