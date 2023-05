Stoch i Horňák mají jasno: Titul pro Spartu. Faul Ogbua? To byl zkrat

„Titul už je jasný. Ogbu je vynikající hráč, ale nepochopím, jak může za remízového stavu v takové situaci jít do takto riskantního skluzu. Snad nějaký zkrat, nedovedu si to vysvětlit. Hezky si to rozdělili. Slavia pohár, Sparta titul,“ říkal ve Studiu iSport.cz posmutnělý Miroslav Stoch, který se Slavií v minulosti získal mistrovský titul a přidal dva poháry.

„Souhlasím, o titulu je jasno. Řekl bych, že Sparta prostě na jaře byla nejlepší,“ přidal svůj názor bývalý hráč i trenér Sparty Michal Horňák.

Slavia bojovala, dvakrát dokázala dorovnat manko. Když dával Stanislav Tecl v 85. minutě branku na 2:2, vypadalo to, že se toho směrem k titulu tolik nezmění.

Jenže pak přišla situace v blízkosti branky Ondřeje Koláře, kdy Ogbu netakticky fauloval Mabila. Sudí Dalibor Černý měl okamžitě jasno. Ještě si nechal verdikt posvětit VAR do sluchátka a na svém rozhodnutí nic nezměnil.

Penaltu v nastaveném čase proměnil železný muž a kapitán Sparty Ladislav Krejčí ml., který se po zranění vrátil ve skvostné formě. Má už na kontě 12 gólů v 16 zápasech. A podle Michala Horňáka není překvapením, že zrovna on táhne vedoucí tým tabulky.

„On je přirozený lídr. Když přicházel do Sparty, tak jako nováček na tréninku ostře zajel do Kangy, který byl tenkrát nedotknutelný. Kanga se ohradil, ale Krejčí do něj za minutu zajel zase. Tam už se ukázalo, že to bude lídr. Nemyslím si, že to bylo něco proti Kangovi. Láďa nepřemýšlí nad tím, kdo proti němu stojí, šel by do toho naplno proti komukoliv,“ je přesvědčen součastný trenéf Viktorie Žižkov.