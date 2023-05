Krejčí: Nejtěžší penalta! Rádi bychom hráli dobrý fotbal, ale chceme titul

Oslavy byly emotivní, jak se cítíte po vyhraném derby?

„Skvěle. Je to velký úspěch, jsem hrdý na celý tým. Od hráčů až po realizační tým, že bojujeme setrvačně až do poslední minuty. Bez ohledu na to, jaký je vývoj. Dneska fakt super a pokračujeme dál.“

Byla to pro vás nejtěžší penalta v kariéře?

„Když to zhodnotím po zápase, s odstupem času, tak určitě byla. Ale v těch momentech jsou všechny penalty důležité. Jsem rád, že dokážu týmu takhle pomoct a jsem hrdý na tým, že si ty šance vytvoříme a že se nám to takhle vrací.“

S fanoušky jste dost oslavoval, podporovali vás, co na ně říkáte?

„Fanouškům strašně moc děkujeme za podporu, že fandí. Cítíme, že táhneme všichni za jeden provaz. Jak my jedeme na sto procent celý zápas, tak stejně tak oni. Věřím, že to bude pokračovat. Děkujeme jim.“

Po proměněné penaltě jste fanoušky burcoval. Nebylo to ale až moc dlouhé?

„Je mi to jedno, že to bylo dlouhý. Pro tyhle okamžiky žiju a trénuju. Omlouvám se, jestli to někomu ublížilo, ale o tomhle sním celý život. Jestli to někdo bere špatně, to je na nich.“

Cítíte, že titul je blízko?

„Všichni jsme si uvědomovali, že tohle je nejdůležitější zápas v sezoně. Ale chceme hrát o titul a takové zápasy musíme zvládat, ať je jakýkoliv tlak. Vymazat z hlavy to nejde, ale je potřeba se připravit a překlopit ho do pozitivna, že se nebojíme a jsme vyhecovaní. To od nás bylo, troufám si říct, že jsme se drželi plánu. Pro nás to bylo nejdůležitější vyhrát.“

Jste hrdý na tým i z toho pohledu, že zvolil jinou taktiku, opatrnější, a přes to vyhráli?

„Jsem hodně hrdý na celý tým, připravovali jsme se celý týden, že i když nebudeme na balonu, musíme být trpěliví a šance přijdou. I když budou jen dvě nebo tři. Věděli jsme, z čeho nás dřív trestali, z balonu za obranu a z toho, že jsme chtěli hrát fotbal odzadu. Museli jsme to zjednodušit, být kompaktní. Rádi bychom hráli fotbal, ale hraje se o titul.“

Co říkáte na Asgera Sörensena?

„Klobouk dolů před jeho výkonem, ale stejně tak před každým jiným. Asger je skvělý, všestranný hráč. Jde z něj klid a síla. Jsme rádi, že ho máme. Derby se mu povedlo stejně jako dalším hráčům, ale ano, jsem rád i za něj.“

Po zápase jste měl na sobě dres Ondřeje Čelůstky, který byl v nominaci na zápas po dlouhém zranění. Jak k tomu došlo?

„Jsme za něj strašně rádi. Když jsem se dozvěděl, že jde do zápasu, poprosil jsem ho, jestli mi dá dres. Řekl, že si ho vyměníme. Jsem rád, že tohle mohl zažít s náma, chci před ním smeknout. Každý den chodil na Strahov a i když strašně dlouho nehrál, byl pozitivní a žil s náma, hráčům radil. Ukazuje to na velikost jeho charakteru a profesionality. Jsem rád, že jsme se mu mohli takhle odměnit a že tohle s náma zažil.“