Holeš po prohře: Umíme počítat, ale nevzdáváme to. Igimu nic nevyčítáme

Je váš boj o titul touto prohrou tedy ztracen?

„Teď cítím velké zklamání, naštvání… Dospělo to až sem, ale nemuselo, těch zápasů a bodů, co jsme ztratili po nevýrazných výkonech, nebo proti slabším soupeřům bylo na jaře zkrátka hodně. Nemuseli jsme se do této pozice dostat, převládá ve mně velké zklamání. Z týmu jsem přitom cítil velké odhodlání ten titul udělat. Hodně mě to mrzí.“

Budete ještě hledat motivaci ve zbývajících třech zápasech?

„Určitě ji najdeme. Hrajeme dva zápasy před vlastními fanoušky, chceme předvádět dobrou hru, aby se fanoušci bavili, chceme zbývající utkání vyhrát co nejlepším výkonem, abychom bavili lidi a ligu zakončili důstojně. A dokud to bude matematicky možné, a to je, tak pořád jedeme. Teď nás čeká Plzeň, další super zápas, motivaci opravdu hledat nemusíme, ta bude.“

Jak těžko se kouše, že jste prohráli právě po takové penaltě v nastavení?

„Já to viděl jenom v té rychlosti na hřišti, doufal jsem, že to třeba VAR ještě odvolá, marně… Za mě šel Igy zbytečně do skluzu, i když si myslím, že Mabila úplně netrefil, přepadl přes něj. Co jsem viděl na hřišti, byla to přísná penalta. Přitom jsme nepodali herně vůbec špatný výkon, možná nejlepší z těch derby, co jsme tu hráli. Bohužel nás srazily individuální chyby a soupeřovy standardky. Kontrolovali jsme hru, snažili jsme se tam dostávat po stranách, něco jsme si vypracovali, ale dvakrát jsme museli dotahovat. Když ale dal Standa Tecl na 2:2, věřil jsem, že Sparta už nemá sílu, že jsme schopní ten rozhodující gól dát. Bohužel, po nákopu jsme udělali penaltu a darovali jsme Spartě vítězství…“

Co Igoh Ogbu? Měli jste pro něj výčitky, nebo spíš slova útěchy?

„Samozřejmě jsme ho podrželi. Igy nás svými výkony na jaře drží, je to super kluk, super fotbalista a má před sebou velkou budoucnost. Takové věci se ve fotbale zkrátka dějí, my mu to určitě vyčítat nebudeme, podržíme ho tak, jako jsme podrželi Aihama.“