Kuchta: luxus, na kterém už Sparta nevydělá. Jak z něj dostat ještě víc?

Uplatnění opce ve výši zhruba milion eur (tedy 25 milionů korun). A k tomu částka, za kterou Jana Kuchtu v zimě 2022 vykupoval Lokomotiv Moskva ze Slavie, tedy pět milionů eur (asi 100 milionů korun). „Pro český klub je to za hráče nadstandardní položka, ale Sparta neměla jinou možnost,“ komentuje redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jan Vacek v novém díle pořadu Podry & Vacíno trvalý přesun výrazného střelce na Letnou. „Spartě hrozí odchod Čvančary a byla v kleštích, když se rozhodovala o Kuchtovi,“ doplňuje jeho kolega Jan Podroužek. „Musela do toho jít. Kdyby to neudělala, v létě by třeba podobné peníze vysázela za jiného hráče, což by bylo složitější a riskantnější,“ dodává.