Do Baníku míří Afričan z druhé ligy. Asi ukápne slza, říká útočníkův kouč

Abdullahi Tanko z Varnsdorfu by měl posílit Baník • FK Varnsdorf

Na soupisce má Baník čtyři hroťáky, jenže jeden z nich je využíván ve středu pole a nejmladšímu se příliš nevěří. Navíc všichni měří přes 190 centimetrů, typově se tedy moc neliší. Proto není překvapením, že se Ostrava dívá po posile do útoku ve druhé lize. Podle informací iSport.cz do Slezska míří Abdullahi Tanko, africký rychlík z Varnsdorfu a se čtrnácti góly druhý nejlepší střelec F:NL. Na kolik milionů vyjde, jak se s ním pracuje, v čem trenéru Miroslavu Holeňákovi připomíná slávistu Oscara Dorleyho a kdo další z jeho kádru by mohl brzy zamířit o patro výš?