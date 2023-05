Sparta touží udržet Kováře, zůstat chce i gólman. Ale co na to United?

Zkraje září loňského roku dorazil z Manchesteru United, v úplném závěru přestupového období. Matěj Kovář se okamžitě posunul do pozice brankářské jedničky Sparty. A má obří podíl na tom, že rudí šturmují za titulem. V lize zkompletoval už devět čistých kont, v mnoha zápasech svůj tým skutečně podržel. Co s ním ale bude dál? Klub i hráč mají jasno: touží po pokračování spolupráce. Čeká se ovšem, jak se k celé situaci postaví anglický gigant…

Našla v něm jistotu. Gólmana, který je silný na čáře, při centrovaných balonech a především ve hře nohama. Tedy přesně podle gusta trenéra Briana Priskeho. Je tedy naprosto logické, že Sparta o Matěje Kováře nebude chtít po sezoně za žádnou cenu přijít.

Věci ale nemá pouze ve svých rukou. Opora reprezentační jednadvacítky na Letné hostuje z Manchesteru United. Poslední slovo tak bude mít ostrovní kolos.

Jaké bude? To je v tuhle chvíli zahaleno neznámou. Anglická média sice v minulém týdnu přišla s informací, že United zvažují Kovářovo stažení do svého prvního týmu. Žádná taková informace ale na oficiální bázi z Manchesteru do Čech zatím nedorazila.

Činná je naopak druhá strana. Podle informací redakce iSport.cz dala Sparta,