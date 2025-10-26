Trpišovský: Tijani má brutální potenciál, Zafeiris bude asi mimo. Co s Prekopem?
Cení si toho, jak nově složená defenziva v čele s brankářem Jakubem Markovičem zvládá těžká utkání s čistým kontem. Na druhou stranu trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského mrzí efektivita. „Potřebujeme se opřít o individualitu nahoře,“ popisoval kouč po bezgólové plichtě v Olomouci. Vysvětloval taky, proč víc nehraje drahá posila Erik Prekop či jak se mu (ne)líbí jeho hráči v Sigmě.
Potřetí za sebou jste nevstřelili ani gól, najdete společnou příčinu?
„Řekl bych řešení situací. Se Zlínem doma jsme ve druhém poločase měli během deseti minut tři jasné gólovky, ale nevyřešili jsme je. Chybí nám lehkost, potřebovali bychom dát rychlý gól, ať už ze standardky nebo když jdeme v první minutě sami na bránu, jako dneska. Týmu by to samozřejmě pomohlo. Dobře se dostáváme do poslední třetiny v okolí vápna, ale tam nám chybí řešení, jaké umí Doudis (David Douděra) nebo loni Malick (Diouf). Dobře se tam dostaneme, přečíslíme soupeře, ale často ty situace končí dokonce brejkem soupeře, protože tam nedáme dobrý balon. Pak to honíme po celém hřišti, což stojí síly. Společným jmenovatelem je absence vyřešení finálního nebo předfinálního balonu ze stran a větší servis pro hráče v boxu. Loni nás to zdobilo, proto jsem často mluvil o Doudisovi. Je to trošku nedoceněný hráč v tom, kolik metrů získává a kolik má dotyků ve vápně. Malick to samé z druhé strany. Kluci se snaží, do defenzivy hrají velice dobře, ale v české lize je za stavu 0:0 střed hřiště hodně přehuštěný. Hodně se sbírají druhé míče. Loni jsme měli z cutbacků přes šedesát procent vytvořených šancí. V sedmdesáté minutě jsme tam taky měli situaci, kterou musíme dohrát gólově. Věřím, že až to přijde, klukům to pomůže a začnou jim naskakovat body za áčka a góly.“
Vyjde to už ve středu v poháru ve Zlíně?
„Uvidíme, viděl jsem zápas s Pardubicemi a komentátoři hlásili, že se v první půli hrálo asi devatenáct minut a celkově asi třicet pět... (úsměv) Takže očekávám stejný zápas, nemyslím si, že to bude nějaký festival. Musíme zvýšit tlak do boxu, jednoznačně zlepšit i standardky a finální fázi. Ve Zlíně se nikomu nehraje dobře. Příležitost dostanou jiní hráči, takže součinnost asi bude chybět, ale potřebujeme se opřít o individualitu nahoře. O nějakou akci jako loni, kdy jsme v Olomouci vyřešili 5:0. Vaska (Vasil Kušej) přešel přes hráče a vyřešil situace gólově, to týmu pomůže. Jinak bych řekl, že poslední dva zápasy nám to běhá, zdravotní stav se zlepšil. Rozběhali jsme se, vytváříme tlak zpátky na balon, proti nám si soupeři nevytvářejí šance. Dozadu hrajeme dobře, ale nahoře musíme v individuálních výkonech přidat. Kluci se snaží, loni to byl občas Provi (Lukáš Provod), občas Vaska, občas Choras (Tomáš Chorý), komu zápas vyšel. Všechno, co se děje na hřišti, je hezké, ale rozhoduje se v boxech a v danger zónách. Efektivita hráčů určuje výsledky. V Olomouci byla výborná kulisa, plný stadion, naši skvělí fanoušci, tempo zápasu. Potkali jsme se proti fakt těžkému soupeři, který obstává v evropských zápasech. Přesto jsme ho do ničeho nepustili, sami si vytvořili čtyři šance, ale nedali jsme je a logicky znervózněli. To, že góly nedáme, nás pak stojí výsledek. A ten je v lize nejdůležitější. Potřebujeme sbírat vítězství.“
Pro kvalitu a tlak v boxu jste přiváděli Erika Prekopa, co mu chybí k větší minutáži?
„Útočníci mají aklimatizaci vždycky nejhorší. Isak šel do Liverpoolu, možná nejlepší útočník na světě, a ještě tam nedal gól. Teď se zranil. Musíte si zvyknout na styl, na hráče za sebou, na řešení situací. To trvá vždycky nejdéle. Preky dostane šanci ve Zlíně ve středu. Když přijdete v průběhu sezony, chybí vám přípravné období s týmem, různé věci, které už máte v nějakém věku zaběhnuté, pak měníte za pochodu. Třeba presink. Máte jiné návyky, najednou myslíte na to, jestli jste včas tam, kde máte být. A to vám v rozhodnutích bere vteřinky, pak jste někde o malinko později třeba a obránce vás předskočí. My máme rádi proběhy obranou, Preky byl ale zvyklý hrát trošku jinak, zády k bráně. Útočníci a obránci to mají nejtěžší. Křídlo to má jednodušší, protože většinou hraje v křídelním prostoru většinou jeden na jednoho nebo s nějakými náběhy a krytím hráče. A pak je to samozřejmě o velké konkurenci.“
Ve vašem případě obrovské.
„Musíte ze sestavy vystrčit hráče z nároďáku. Vzadu jsme rozbití, ale kluci hrají fantasticky, berou to na sebe. Nahoře jsou ty rotace horší. Navíc spousta hráčů je přiváděna proto, aby nahradil hráče během absence. Jako třeba Marky (Jakub Markovič), když se zranil Jindra Staněk. Nebo Chaly (Štěpán Chaloupek), když se zranil Holy (Tomáš Holeš). Teď to vypadá, že bude Zafeiris mimo, protože má nějaký problém. Takže teď se dostane na Sáďu (Michala Sadílka). Je třeba, aby tihle kluci dali najevo, že jsou teď tady a třeba si pozici i udrželi.“
Tijani se musí naučit využít potenciál
Jak hodnotíte hostování vašich tří hráčů v Sigmě? Nečekali jste větší vytížení?
„Upřímně jo. Ale zase od oka vidím, že Sigma má třicet hráčů. Je to taky řešené za pochodu, podobně jako u nás. Sigma měla veleúspěšnou sezonu, vyhrála pohár, hrála dobře v lize. Hráči si vydobyli své pozice. A ti noví kromě toho, že si musí zvykat na nový styl, musí ještě vytlačit hráče před sebou. Ten už má ke všemu blíž, zná tlak v klubu a tak dále. Samozřejmě sledujeme kluky.“
Co Muhamed Tijani?
„Škoda ho, dal gól s Libercem, myslel jsem, že mu hodně pomůže. Ale upřímně ty jeho výkony... Je to něco, co nám vadilo i v létě. Má brutální potenciál, ale musí se ho naučit využívat a musí zlepšit pohyb. Má na to všechny parametry. Na tréninku vidíte, že má střelu, při hře hlavou je prakticky nebránitelný. Ale musí se do těch pozic dostat. Věřím tomu, že to rozbalí jako v Ostravě. Je to hrozně hodný kluk, na hřišti musí zabrat víc.“
Simion Michez?
„Simi se trošku hledal, pak odehrál velice dobré zápasy, ale zranil se. Je to jako u jakýchkoli ofenzivních hráčů o číslech. Musí mít góly a asistence. Řešení situací odděluje lehce nadprůměrné hráče od výjimečných.“
Andres Dumitrescu neodehrál takřka nic...
„Proto ho nechci hodnotit. Ale Dumi tady měl velkou konkurenci, nejen Slámu, ale i Elbela, který hrál teď výborně za Hradec. Ve všech klucích potenciál je, věřím, že ho ukážou. Snad bude Slámič v pohodě, ale pokud bude zraněný, třeba Dumi dostane šanci a chytne ji. Pak je jejich úkolem udělat maximum pro to, aby je ze sestavy nikdo nevyndal.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|2
Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|3
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|4
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|5
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|6
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|7
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|13
|2
|4
|7
|8:16
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu