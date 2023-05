Jurečka skolil Plzeň a hlásí: Musíme trápit Spartu do poslední chvíle

Zase on. Jarní forma Václava Jurečky je famózní, teď dvěma góly zařídil výhru nad Viktorií Plzeň 2:1. Jen je to k titulu daleko. „Musíme trápit Spartu do poslední chvíle, co to půjde a pak si říct, že jsme pro to udělali všechno,“ říká odhodlaně slávistický střelec.

Sledovali jste průběh zápasu Sparta - Bohemians?

„Sledovali jsme to před naším utkání, zajímalo nás, jak hraje. My bohužel derby s nimi nezvládli, je to těžký… Ale musíme dát hlavu nahoru a Spartu trápit do poslední chvíle, co to půjde. A uvidíme, co se v závěru stane, ve fotbale je možné všechno. Musíme se především soustředit na Sigmu a Slovácko a na to, abychom to zvládli, abychom si pak mohli říct, že jsme pro to udělali všechno.“

Cítíte se osobně v nejlepší formě?

„Myslím, že teď hraju v pohodě a předvádím asi nejlepší fotbal, co jsem tady na Slavii. Myslím, že si to sedlo, že ta práce, kterou tu odvádím a obětoval tomu, se vyplácí a naplňuje. Jsem rád, že mi to tam padá, že to pomáhá týmu a že vyhráváme.“

Už to poznáte i v těch klíčových momentech, že si věříte? Že se zkrátka zase prosadíte…

„No… To bych neřekl, že to mám nějak nacvičené. Při prvním gólu jsem se hlavně snažil trefit bránu, při druhém jsem ani nekoukal, kde ta brána je… A spadlo to od tyče do šibenice, přišlo mi asi naproti štěstí, jak se říká.“

V závěru jste ale výhru museli bránit, čím to?

„Myslím, že jsme se dostali do velkých problémů, když jsme nechali Plzeň vyrovnat na 1:1. Pak to pro nás bylo psychicky náročné. Možná kdybych dal ještě jednu svou šanci, zápas by se vyvíjel jinak, takhle jsme se strachovali, měli jsme na konci hodně ztrát, ztížili jsme si to sami. Ale zvládli jsme to, za to jsme rádi.“