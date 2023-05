Hapal se naštval: To je podpásovka! Majitel mi do práce nezasahuje

Vaše hodnocení bude asi kladné, že?

„Jsem spokojený s vítězstvím i předvedenou hrou, i když jak jste si všichni všimli, změnili jsme rozestavení, které jsme krátce chystali. V úvodu nám to trochu komplikovalo rozehrávku, nebyli jsme tam přesní hlavně odzadu. Ale vytvořili jsme si spoustu gólových příležitostí, pak se dostali do vedení. Pojistili jsme to druhým gólem, škoda penalty v závěru. Ale do sestavy se dostal další hráč ročníku 2004, Patrik Měkota odehrál dobrý zápas. Sice udělal pentli, ale nevyčítal bych mu to. Je mladý, zvládl to. Naším záměrem bylo dostat do hry dva útočníky a být nebezpeční, mysleli jsme si, že by to na Teplice mohlo fungovat, protože co přišel Frťo (Zdenko Frťala), zkvalitnily defenzivu a dobře brání. Nedostávaly moc gólů, tak jsme to chtěli risknout se dvěma hroty. Bylo to znát. Jsem rád i za to, že jsme si záchranu uhráli sami.“

Řekl jste, že jste se na nové rozestavení chystali jen krátce, v pátečním oficiálním klubovém videu jste prohlásil, že nechcete nic zkoušet. Nakonec jiné schéma, mladý hráč v základu, někteří hráči na nezvyklých postech... Co se změnilo? Promluvil do toho zdravotní stav, nebo zasáhl majitel, nebo co za tou změnou stojí?

„Proč by měl někdo zasahovat?“

Jen se ptám, co se za dva dny tak otočilo.

„Nezlobte se na mě, ale to je blbá otázka. Jestli mi někdy zasáhne majitel do některých věcí, tak já tady nebudu. Ani kdekoliv jinde. To vám říkám na rovinu.“

Zkusím to zformulovat jinak...

„Zkuste. Nebo vy máte pocit, že tady dělám práci, do které mi majitel zasahuje? To je podpásovka.“

Není to podpásovka, šéf Václav Brabec několikrát veřejně zmínil, že bude rád, když budou minimálně v rozhodnutých chvílích nastupovat mladí odchovanci, jejichž progres a kvalitní akademie je spolu s fanoušky jeho největší vášní na Baníku. A že to koučům klidně řekne.

„Dobře, může být rád. My na tom pracujeme, ale dodneška jsme nebyli zachránění. Vy jste to brali na lehkou váhu, ale nám k jistotě záchrany chyběl bod. To je všechno. Rozestavení jsme změnili, protože jsme chtěli zapojit Almásiho a nechtěli jsme hrát 4-4-2, protože by jeden hráč propadal ve středu hřiště. Nemáme stopery, hodně jich je zraněných, proto jsme tam zapojili mladého Měkotu.“

Sám jste prohlásil, že jste to trénovali chvíli, tak mě akorát zajímal ten motiv...

„Dělali jsme to tři nebo čtyři dny, osobně si myslím, že to není problém. Kluci to zvládli. Jednou jsme hráli na tři obránce s Hradcem Králové, což nám nevyšlo výsledkově (0:2), ale v defenzivě tolik chyb nebylo. Prohráli jsme. Teď jsme se k tomu vrátili z taktických důvodů, to je všechno. A vyšlo to na Měkotu, protože v posledních dvou utkáních za béčko byl velice kladně hodnocen i od trenéra B-týmu. Ukázali jsme na něj, zvládl to se ctí, i když bylo znát, že jako mladý ještě nemá takovou jistotu.“

Baník - Teplice: Měkota trefil Jásira ve vápně. Penalta! Video se připravuje ...

Může být varianta se třemi stopery dlouhodobějším řešením?

„Může. Chceme to, chtěli jsme to i dřív, ale celou sezonu se potýkáme se zdravotním stavem stoperů. Vypadli Bitri, Lischka... Jediný zdravý po celou sezonu byl snad jen Karel Pojezný. Chtěli bychom to praktikovat a třeba střídat s obrannou čtverkou, abychom byli variabilnější.“

Cadu? Zájem máme my i on

Sedí to i osmatřicetiletému Jiřímu Fleišmanovi na levém wingbeku?

„Jirka to odehrál se ctí. Šehy by byl běžecky možná rychlejší a agresivnější, Jirka má zase výborný centr a kopací techniku. Na ten věk je výborně připravený. Je o něm známo, že pracuje. Když se vysvleče ve sprše, můžou mu závidět i mladší hráči. Dělá vše na sto procent, klobouk dolů.“

Takže pro kabinu ideální parťák.

„Přesně tak. Chceme zapojovat i mladé hráče, ale nebyl prostor, protože jsme nebyli zachránění. Možná v dalších utkáních dojde ke změně, ale to jen na základě výkonnosti. Máme spoustu mladých hráčů: Peťu Jaroně, Buchtiče... Variabilita je.“

Lze to tedy vzhledem ke slovům o Fleišmanovi chápat tak, že jeho i Jana Laštůvku byste rád měl v kádru i pro příští ročník?

„To všechno si ještě vyhodnotíme se sportovním vedením, Luďkem Mikloškem a majitelem po posledním zápase. Nechtěl bych předbíhat. Musíme si udělat pořádnou analýzu, podle toho se zařídit.“

A co hosté s opcemi, tedy Jiří Letáček a Eldar Šehič? Odpovíte podobně, že si teprve budete vše rozmýšlet, nebo jako trenér přiznáte, že je chcete?

„Co mám poslední informaci, uplatnili jsme na ně opce, takže by oba měli být od příští sezony našimi hráči.“

U Cadua je to složitější...

„Tam opce není, budeme muset jednat s Plzní. Máme o něj zájem, ale uvidíme, do jaké míry na to budeme moct dosáhnout. Velice pozitivní každopádně je, že i Cadu má zájem.“

Dostane šanci třeba Martin Hrubý, Zdeněk Říha nebo jiní kluci z béčka?

„Je to ve hře, určitě se o tom ještě budeme bavit. Nejdřív se musíme podívat na náš zdravotní stav a taky nechci nic podcenit. Jak už jsem řekl, nechci se potom dívat do očí dvou trenérů, kteří nás čekají a hrají o holý život.“

Ale oni by se možná ve vaší roli na nikoho neohlíželi...

„To je možné, to je pěkné, ale já ctím fotbal. Takový nebudu.“

Takže zbytek soutěže neberete jako jakousi předpřípravu na novou sezonu?

„Ale řekněte mi, co chcete zkoušet.“

Dát čuchnout mladým.

„Ale vždyť už tam byli. Šín, teď další z ročníku 2004 Měkota. Mladé hráče zapojujeme. Kritika je na Miškoviče, ale to je taky mladý hráč (23 let – pozn. red.). I když to není Ostravák, ale Chorvat, tak je to mladý hráč. Mám ho v kádru, to ho mám zmačkat a zahodit? Taky čekal dlouhou dobu na šanci, pak si to vyhodnotíme po konci sezony.“

Ulevilo se vám tedy aspoň?

„Jsem spokojenej, ani nevíte, jak jsem šťastnej. Stoprocentně.“

Plavšič? Všechno se může zamotat

Nějaké oslavy asi vzhledem ke středečnímu duelu ve Zlíně nebudou, že?

„Teď nebudou žádné. Zakřičeli jsme si v kabině, za tři dny zase hrajeme. Věřím, že to hráči chápou. Chybí nám dvě utkání, každý musí být připravený na sto procent a odevzdat maximum.“

Srdjan Plavšič se v klubovém bulletinu pomalu loučil s Baníkem, všichni tuší, že pokračování v Ostravě příliš pravděpodobné není. Přemýšlíte, jak budete fungovat bez takhle rozdílového borce?

„Je hráčem Slavie, tam se musí v prvé řadě vrátit. Mluvil o zahraničí, líbilo by se mu Španělsko, což bych mu samozřejmě přál. Ale víte, jaký je fotbal... (úsměv) Všechno se to může zamotat, zatočit. My o jeho služby budeme mít zájem. Jinak by to určitě byla komplikace, protože je rozdílový. Uvidíme, jak moc s ním budou počítat ve Slavii, a co se potom když tak bude dít. Mluvil jsem s ním o tom, ví, že o setrvání máme zájem. Ale nevím, jestli to bude možné.“

Baník - Teplice: Plavšic na pána! Parádní lobíček, 2:0 Video se připravuje ...

V Karviné máte pár hráčů na hostování, dobře se jeví třeba Sebastian Boháč. S ním počítáte?

„Pokud nenastanou ještě nějaká jednání s Karvinou, tak v tuto fázi počítáme s tím, že by se měl zapojit s námi do letní přípravy.“

Ještě k Almásimu a Tijanimu... Ukázalo se, že spolu navzdory podobnosti mohou kooperovat? Nevypadalo to špatně.

„Nevypadalo to špatně, spíš dobře, i když občas chyběla součinnost. Když jde jeden do hlavy, tak druhý za něj a podobně. Měli by být blíž, tohle bychom chtěli vylepšit. Ale hráli spolu poprvé.“

Každopádně slovenský reprezentant zažil zvláštní sezonu kvůli řadě zranění...

„Když budu mluvit za něj, myslím, že to necítil moc dobře. Vypadl pro zranění, pak zaskočil Tijani, začal dávat góly, dostal se do toho běžecky. Laco se v systému 4-1-4-1 do hry moc nedostával, na druhou stranu je pracovitý. Maká, byl odměněn gólem. Chvíli to trvalo, ale pořád si myslím, že je to kvalitní útočník.“

Bude pokračovat v Ostravě?

„Věřím, že ano. Smlouvu má. Ale v tom fotbale vám někdo zaklepe na dveře a může být všechno jinak.“

A hodil by se vám i někdo rychlý? Třeba z Varnsdorfu? (více o posile, která míří do Baníku, čtěte ZDE>>>)

„Hodil, určitě. Každý rychlý hráč se hodí, ještě když má kvalitu.“ (úsměv)