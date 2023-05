Teplice po záchraně: projekt s bývalým reprezentantem, řeší se Hybš i slávista

Od zimy trošičku v tichosti trénuje v Teplicích. Stoper Michael Lüftner (29), český, dánský a kyperský šampion, se doma dával zdravotně do kupy coby volný hráč a v pátek se stal po více než šesti rocích opět kmenovým fotbalistou severočeského klubu. V neděli si poprvé zahrál za třetiligové béčko proti Benešovu, a když už se áčko zachránilo, mohl by se v tomto týdnu představit i v elitní soutěži. „Takový byl původní projekt,“ naznačil s úsměvem kouč Zdenko Frťala.

Titul se Slavií, titul s Kodaní, titul s Nikósií. Jeden start za seniorskou reprezentaci. Místo v základní sestavě a jako bonus gól na EURO jednadvacítek v roce 2017. Třicet zápasů v evropských pohárech. Životopis Michaela Lüftnera je vskutku zajímavý, teď ho může devětadvacetiletý stoper natáhnout doma v Teplicích. Před pár dny podepsal profesionální smlouvu.

Ne, není to fór. V neděli, kdy Severočeši navzdory porážce 1:2 v Ostravě získali jistotu záchrany, se dopoledne v dresu jejich béčka na 45 minut představila známá tvář. Proti Benešovu pomohl Lüftner k výhře 4:1 a zakončil tím čtyřměsíční proces.

„Začal s námi trénovat od ledna,“ připomněl trenér Zdenko Frťala příběh obránce, jehož posledním angažmá byl loni na začátku podzimu maďarský MOL Féhérvár.

6 Lüftnerova hodnota v milionech korun podle Transfermarktu.

Tam mu to na rozdíl od Dánska či Kypru příliš nevyšlo, teď se pokusí restartovat ve známém prostředí. „Před několika dny jsme se dohodli, že u nás absolvuje zápasovou praxi, aby se po zranění dostal do bývalé formy, proto došlo k registraci v našem klubu. Samozřejmě se bavíme také o spolupráci na následující sezonu, ale nyní jde hlavně o to, aby se Michael po zranění rozehrál, k čemuž mu chceme, jako našemu odchovanci, pomoci,“ vysvětlil ředitel klubu Rudolf Řepka.

Vzhledem k tomu, že Severočeši už nemají záchranářské starosti, nabízí se logická úvaha, že by se Lüftner objevil v nejvyšší soutěži už nyní. Ve středu proti Brnu či spíš v neděli v Jablonci. Test fazony na elitní úrovni by mohl být pro realizační tým i management důležitým poznatkem, byť je třeba připomenout, že comeback odložily i vnější vlivy jako problémy s kolenem.

„A taky má určitou nadváhu,“ zasmál se Frťala. „Jinak je to ale hráč, u kterého by nejen pro Teplice, ale pro celý český fotbal bylo dobře, kdyby se do českého prostředí vrátil. Není potřeba se bavit o fotbalových zkušenostech. Hráči budou po sezoně odpočívat, on bude makat. Věřím, že se to projeví. Když mu to zdraví dovolí, může patřit mezi klíčové hráče Teplic,“ doplnil kouč.

A kdo dál? „Víme, kde máme problémy. Základní parametr je maximální agresivita a týmový výkon, to už kluci do své DNA dostali. Věřím, že když se rozhodneme pro určité typy hráčů, které už máme v povědomí, přinesou větší kvalitu,“ naznačil tajemně klíčový muž v boji o záchranu.

Podle informací deníku Sport „skláři“ eminentně stojí o prodloužení hostování slávistického útočníka Daniela Fily, pravděpodobně dojde k dohodě, neboť spolupráce vyhovuje všem stranám. Rovněž se bude řešit setrvání plzeňského beka Matěje Hybše, který se čtyřmi proměněnými penaltami vyprofiloval ve spolehlivého exekutora. „Za tyhle dva bych byl rád,“ přikývl Frťala.

Otazník visí nad budoucností Abdallaha Gninga (v sezoně 8+3), dá se očekávat, že pokud by některý zájemce o Senegalce vytáhl milion eur (zhruba 24 milionů korun), Teplice by se prodeji nebránily. Naopak, díky lukrativnímu transferu by mohly doplnit kádr právě dle představ trenéra.

A konečně zažít poklidnější ročník, což by ocenil nový kapitán Daniel Trubač. „V menším klubu jako Teplice se úspěch nerodí jednoduše. Ale cesta, jakou šlo třeba Slovácko, existuje. Doufám, že příští rok bude lepší,“ zakončil kreativní záložník.